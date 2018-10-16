ООН призывает снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле

Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет считает, что необходимо провести тщательное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хошоги. В здании найдено доказательство того, что он был убит, — заявил турецкий эксперт по безопасности Фэрамуз Эрбин.