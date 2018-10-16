ООН призывает снять неприкосновенность с консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет считает, что необходимо провести тщательное расследование исчезновения журналиста Джамаля Хошоги. В здании найдено доказательство того, что он был убит, — заявил турецкий эксперт по безопасности Фэрамуз Эрбин.
Комментарии7
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vanadium_v 16 октября 2018 | 13:41
Ну и где все эти защитники политзаключенных, журналистов, свободы слова, хайлилайкли, где все эти белингаты, лондонские обсерватории по правам человека и обеспокоенные евродепутаты????
Ау, вы где все????
Чет не видно и не слышно их!
Наверное недостаточно верифицированных доказательств преступления, т.к. преступник является союзником главного хозяина.
Двойные стандарты в действии.
tag188 16 октября 2018 | 13:54
vanadium_v: Во первых, Саудовская Аравия готовит заявление, в котором признает факт убийства Джамала Хошогги.
Во вторых, слово "журналист" в деле убийства Хошогги явно лишнее. Это представитель влиятельнейшего клана Саудовской Аравии, замешанного в не очень приглядных делишках.
Его убили вовсе не из-за его "журналисткой" деятельности.
Так что, никто из-за Хошогги крик поднимать не будет. По той же причине, по которой никто не поднимал крика из-за убийства Захарченко в Донецке. Это криминальные разборки властьпридержащих, а не покушение на свободу слова.
fedor57 16 октября 2018 | 14:11
tag188: не имеет значения из какого он клана. Это по сути внесудебная расправа на территории другой страны. А откреститься от убийства Саудовские власти хотят т.к. США угрожают ввести против них санкции.
tag188 16 октября 2018 | 14:19
fedor57: Не имеет значения слово ЖУРНАЛИСТ в деле Хошогги. А принадлежность его к одному из кланов в Саудовской Аравии имеет очень большое значение.
И как саудовцы открещиваются от произошедшего? Заявлений короля, что кто-то просто приехал посмотреть, допустим, минарет, не слышно.
vanadium_v 16 октября 2018 | 14:28
tag188: во первых, СА еще не признала факт преступления, а понятие "готовит заявление" это из области одна бабка сказала,
во вторых, тяжкое преступление в дипломатическом учреждении на территории третьего государства, это просто самый настоящий беспредел.
tag188 16 октября 2018 | 14:36
vanadium_v: Беспредел -- это убийство спецслужбами одного государства, граждан другого государства на его же территории, каким-нибудь боевым отравляющим веществом.
А территория консульства Саудовской Аравии является территорией не "третьего государства", а территорией Саудовской Аравии. По всем международным нормам.
А заявление саудовцев уже анонсировано.
glotov 16 октября 2018 | 14:27
Кто-то сейчас научный подвиг совершает : останки подчистую ликвидирует. Жуть.