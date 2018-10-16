Немецкий автомобильный концерн «Ауди» заплатит 800 миллионов штрафа за обман потребителей

С 2004 года «Ауди» предоставлял покупателям ложную информацию о выхлопах дизельных автомобилей. При проверке на тестовых полигонах машины показывали нормативное значение, поскольку именно для этого программное обеспечение моторов на заводах подвергалось нелегальной настройке. При поездках в обычном режиме значения выхлопов в несколько раз превышали задекларированные концерном параметры.

Головное предприятие «Фольксваген» заявило сегодня, что процесс, который вела прокуратура в Мюнхене, был закончен вынесением высокого штрафа. В вердикте отмечается, что во время расследования вскрылись нарушения контролей при проверке автомобилей на соответствие экологическим нормам. Прокуратура также обвинила руководство концерна в том, что оно не распознало намеренно допущенные дефекты в двух типах программного обеспечения дизельных моторов.

«Ауди» собирается оспорить вынесенный приговор, отрицая свою вину и подчеркивая тщательность при проведении проверок. Вынесенный штраф в десять раз сократит прибыль «Фольксвагена» и негативно отразится на дочернем автопредприятии «Порше», заявило руководство концерна из головного офиса в Вольфсбурге.

Накануне полиция провела обыски в главном офисе автоконцерна «Опель». Ведомство по борьбе с уголовными преступлениями земли Гессен подтвердило, что в отношении этого предприятия также начато расследование по подозрению в мошенничестве при производстве дизельных моторов.