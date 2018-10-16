Немецкий автомобильный концерн «Ауди» заплатит 800 миллионов штрафа за обман потребителей
С 2004 года «Ауди» предоставлял покупателям ложную информацию о выхлопах дизельных автомобилей. При проверке на тестовых полигонах машины показывали нормативное значение, поскольку именно для этого программное обеспечение моторов на заводах подвергалось нелегальной настройке. При поездках в обычном режиме значения выхлопов в несколько раз превышали задекларированные концерном параметры.
Головное предприятие «Фольксваген» заявило сегодня, что процесс, который вела прокуратура в Мюнхене, был закончен вынесением высокого штрафа. В вердикте отмечается, что во время расследования вскрылись нарушения контролей при проверке автомобилей на соответствие экологическим нормам. Прокуратура также обвинила руководство концерна в том, что оно не распознало намеренно допущенные дефекты в двух типах программного обеспечения дизельных моторов.
«Ауди» собирается оспорить вынесенный приговор, отрицая свою вину и подчеркивая тщательность при проведении проверок. Вынесенный штраф в десять раз сократит прибыль «Фольксвагена» и негативно отразится на дочернем автопредприятии «Порше», заявило руководство концерна из головного офиса в Вольфсбурге.
Накануне полиция провела обыски в главном офисе автоконцерна «Опель». Ведомство по борьбе с уголовными преступлениями земли Гессен подтвердило, что в отношении этого предприятия также начато расследование по подозрению в мошенничестве при производстве дизельных моторов.
Комментарии5
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kottigr1 16 октября 2018 | 13:10
В борьбе за удешевление все современные машину уже похожи на кусок жестяного говна..
kochar 16 октября 2018 | 13:17
А ПАО ''АВТОВАЗ'' не заплатит ни рубля за обман потребителей.
ematveev 16 октября 2018 | 13:38
kochar:
Почему-то вспомнился перл от вашего коллеги, недельной давности:
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seryj_wolk
03 октября 2018 | 11:27
Два разных мира. В рюсском мире загадили все мусором. О чисто воздухе никто и не думает. В европейском же мире все и везде чисто, и государство вкладывает средства в улучшение воздуха.
ematveev
03 октября 2018 | 11:41
seryj_wolk:
Расскажите лучше, что там со старой концепцией? Она ж была гораздо дешевле: тупо перепрошили компьютер авто, чтобы тот показывал концентрации в пределах нормы?
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polsan 16 октября 2018 | 13:45
ematveev: Разница в том, что воздух в Европе и правда чище и ещё, что важно, что кого поймали на манипуляциях, заплатят штрафы огромные и переделает всё как надо! А Вы тролль, продолжайте врать дальше! )))
cromwel 16 октября 2018 | 13:18
Автоваз должен заплатить за то, что свои изделия называет автомобилями.