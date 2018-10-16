Спикер Госдумы Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом. Дума — место для дискуссий, а не для популизма, сказал Володин.
Депутат от КПРФ Ольга Алимова заявила, что власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ. Это порождает в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, считает Алимова.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:06
что, володин - ПРАВДА глаза колет?????
pattrick 16 октября 2018 | 13:17
Спикер Госдумы Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом...
Популизм - это и есть демократия. Никто на выборах за тебя не проголосует, если не будешь давать завышенных обещаний и если не будешь ругать существующую власть и обвинять политиков в жадности.
polikarpich 16 октября 2018 | 13:28
pattrick: Пу в этом отношении маленько полегче. Ему только бы переобещать обещанное. А второе и третье неактуально, он же не мазохист-правдоруб всё-таки.
tvitov66 16 октября 2018 | 13:34
polikarpich: странно что ентот спикер госдуры(тм) не уточнил какую конкретно попу он имел в ентом процессе попу_лизма
zor 16 октября 2018 | 13:39
Дума-место для зажравшихся депутатов.tvitov66:
avp235 16 октября 2018 | 13:37
Грызлов сказал, что "парламент - не место для дискуссий", и вот-те на! Оказывается, теперь уже место.
Володин, ты уж утряси этот вопрос со своим предшественником.
vezdehod 16 октября 2018 | 14:12
товарищ Володин..Депутат является Слугой народа и никогда врать ему не будет.
kochar 16 октября 2018 | 13:19
johnbmw: Не колет, а режет.
"У одной женщины была серьезная проблема: у нее был неприятный запах, и поэтому все от нее убегали. Обратилась она в службу знакомств. Нашли ей парня, грузина, который не различал запахи. Встретились они, познакомились, занимаются сексом. Вдруг мужик вскакивает, подбегает к окну, распахивает его, высовывает голову наружу и часто-часто дышит.
Женщина подходит к нему и смущенно спрашивает:
— Что, сильно воняет?
— Нет! Глаза режет!"
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:27
kochar: с поправкой Согласен!
luger_max_otto 16 октября 2018 | 13:29
Не, ему скрепы жмут.
arye_11 16 октября 2018 | 13:07
Назови белое черным, а правду популизмом и ты опять весь в шоколаде
Ай да Володин, хитер и мудёр.
tadolg 16 октября 2018 | 13:12
Прав Володин. Аже использовать слово "народ" в речи управителей нашей страны, это уже популизм. Замена есть адекватная - быдло. Соответственно названию и отношение к биомассе страны.
sinoptik2016 16 октября 2018 | 13:07
А "мы прыгнем так, что мало не покажется" это не популизм?
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:08
sinoptik2016: это СКРЕПА!!! не путайте! ;-))))))))))
koma 16 октября 2018 | 13:09
Апофигей! Володин все-таки - редкая гадина!
stratofighter 16 октября 2018 | 13:26
koma: Да все они там володины.
gvs 16 октября 2018 | 13:11
Думаю, и Володин поймет, что его коллега права, когда почувствует на себе черенок лопаты ))))
blahovdav 16 октября 2018 | 13:16
gvs: Думаю, и Володин поймет, что его коллега права, когда почувствует на себе черенок лопаты ))))\\\ Вы хотели сказать "в себе"??
polikarpich 16 октября 2018 | 13:24
blahovdav: Вот это и будет настоящий "впопулизм". :-)
kryimzdick 16 октября 2018 | 13:56
blahovdav: ему, говорят, не страшно. Ходят сплетни
lager23 16 октября 2018 | 13:12
Володин аморален, как и всякий путераст, оправдывающий своё существование.
orein51 16 октября 2018 | 13:15
другой дак говаривал: "дума - не место для диск...". Алимова не боится "спикера"? (из "Разбитых фонарей": он всегда "ходит с пикой")
alena01 16 октября 2018 | 13:16
"Связь с народом неразрывна..." - возмутился депутат...
"Кого же еще обирать???"- добавил он...
ansata 16 октября 2018 | 13:21
Правильно считает Алимова.
krysodav2 16 октября 2018 | 13:24
Что Володин антинародный депутат уже давно известно! "Страшно далеки они от народа"! ( с)
Ведь больше сказать то нечего!! Вот он точно "зажравшийся" холоп ПУтина!
yralez 16 октября 2018 | 13:28
Дума----место для жирных задниц.
А кто то без денег смог туда попасть ?
enigma1973 16 октября 2018 | 13:31
Спикер ГосДумы Володин, "честно заработавший" миллиард... чтоб всю свою жизнь прожил на зарплату учителя
hiryrg 16 октября 2018 | 13:39
А что собственно не так, сказала Алимова? А Володин? То, что ты мелишь, мы все знаем...
xuato 16 октября 2018 | 13:43
А в чем собственно видит популизм господин Володин:? Герои из упакованной сказки не могут пересекаться с реальной жизнью. Есть фантастический рассказ о гостиннице в которой приезжие жили, но в разных измерениях, я думал авторский вымысел, но жизнь оказалась на много фантастичней писательской мысли.
abu_vgrobu 16 октября 2018 | 13:48
Что бы ни заявлял насквозь прогнивший Володин, но от этого сказанное не перестанет быть абсолютной правдой и озвученное мнение подавляющего большинства народа не изменится. Сколь раз ни говори "халва"...
not_to_not 16 октября 2018 | 13:49
/Дума — место для дискуссий, а не для популизма, сказал Володин/
Володин, Дума — место для дискуссий, а не обиталище зажравшихся депутатов, чем она сейчас является.
vova6_let 16 октября 2018 | 13:50
Депутаты не просто зажрались, а обожрались и пережрались, если только в прошлом году сожрали икры летучих рыб на полмиллиарда.
tverboul 16 октября 2018 | 14:04
Даже не говоря о том, что спикер не смеет обвинять депутата, тем более публично, не вижу ничего страшного и тем более неправильного в популизме. Особенно когда у самого генерала КГБ Володина рыло в пуху.
zhrv 16 октября 2018 | 14:15
Раскачивает лодку госпожа Алимова, и плюет в колодец - не по понятиям!
vadimp 16 октября 2018 | 14:16
"... заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом"
А где она нашла депутатов? Это те что в Думе штоль? Дык какие они депутаты - театр марионеток.
pt777 16 октября 2018 | 14:22
У него Затянувшееся Осеннее Обострение. И почему у нас не проверяют на состояние психического здоровья при назначении на крупные государственные посты. Вот такие потом и крадут и берут взятки получив согласие нашего гаранта, хотя и презиков тоже бы надо проверять, особенно когда они меняют точку зрения на противоположное внезапно, особенно после четвёртых перевыборов... а ведь клялся на Конституции четырежды....