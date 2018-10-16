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13:02, 16 октября 2018

Спикер Госдумы Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом. Дума — место для дискуссий, а не для популизма, сказал Володин.
Депутат от КПРФ Ольга Алимова заявила, что власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ. Это порождает в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, считает Алимова.

Комментарии

36

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johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:06

что, володин - ПРАВДА глаза колет?????

pattrick 16 октября 2018 | 13:17

Спикер Госдумы Володин обвинил в популизме депутата, заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом...

Популизм - это и есть демократия. Никто на выборах за тебя не проголосует, если не будешь давать завышенных обещаний и если не будешь ругать существующую власть и обвинять политиков в жадности.

polikarpich 16 октября 2018 | 13:28

pattrick: Пу в этом отношении маленько полегче. Ему только бы переобещать обещанное. А второе и третье неактуально, он же не мазохист-правдоруб всё-таки.

tvitov66 16 октября 2018 | 13:34

polikarpich: странно что ентот спикер госдуры(тм) не уточнил какую конкретно попу он имел в ентом процессе попу_лизма

zor 16 октября 2018 | 13:39

Дума-место для зажравшихся депутатов.tvitov66:

avp235 16 октября 2018 | 13:37

Грызлов сказал, что "парламент - не место для дискуссий", и вот-те на! Оказывается, теперь уже место.
Володин, ты уж утряси этот вопрос со своим предшественником.

vezdehod 16 октября 2018 | 14:12

товарищ Володин..Депутат является Слугой народа и никогда врать ему не будет.

kochar 16 октября 2018 | 13:19

johnbmw: Не колет, а режет.
"У одной женщины была серьезная проблема: у нее был неприятный запах, и поэтому все от нее убегали. Обратилась она в службу знакомств. Нашли ей парня, грузина, который не различал запахи. Встретились они, познакомились, занимаются сексом. Вдруг мужик вскакивает, подбегает к окну, распахивает его, высовывает голову наружу и часто-часто дышит.
Женщина подходит к нему и смущенно спрашивает:
— Что, сильно воняет?
— Нет! Глаза режет!"

johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:27

kochar: с поправкой Согласен!

luger_max_otto 16 октября 2018 | 13:29

Не, ему скрепы жмут.

arye_11 16 октября 2018 | 13:07

Назови белое черным, а правду популизмом и ты опять весь в шоколаде
Ай да Володин, хитер и мудёр.

tadolg 16 октября 2018 | 13:12

Прав Володин. Аже использовать слово "народ" в речи управителей нашей страны, это уже популизм. Замена есть адекватная - быдло. Соответственно названию и отношение к биомассе страны.

sinoptik2016 16 октября 2018 | 13:07

А "мы прыгнем так, что мало не покажется" это не популизм?

johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:08

sinoptik2016: это СКРЕПА!!! не путайте! ;-))))))))))

koma 16 октября 2018 | 13:09

Апофигей! Володин все-таки - редкая гадина!

stratofighter 16 октября 2018 | 13:26

koma: Да все они там володины.

(комментарий скрыт)

gvs 16 октября 2018 | 13:11

Думаю, и Володин поймет, что его коллега права, когда почувствует на себе черенок лопаты ))))

blahovdav 16 октября 2018 | 13:16

gvs: Думаю, и Володин поймет, что его коллега права, когда почувствует на себе черенок лопаты ))))\\\ Вы хотели сказать "в себе"??

polikarpich 16 октября 2018 | 13:24

blahovdav: Вот это и будет настоящий "впопулизм". :-)

kryimzdick 16 октября 2018 | 13:56

blahovdav: ему, говорят, не страшно. Ходят сплетни

lager23 16 октября 2018 | 13:12

Володин аморален, как и всякий путераст, оправдывающий своё существование.

orein51 16 октября 2018 | 13:15

другой дак говаривал: "дума - не место для диск...". Алимова не боится "спикера"? (из "Разбитых фонарей": он всегда "ходит с пикой")

alena01 16 октября 2018 | 13:16

"Связь с народом неразрывна..." - возмутился депутат...
"Кого же еще обирать???"- добавил он...

ansata 16 октября 2018 | 13:21

Правильно считает Алимова.

krysodav2 16 октября 2018 | 13:24

Что Володин антинародный депутат уже давно известно! "Страшно далеки они от народа"! ( с)
Ведь больше сказать то нечего!! Вот он точно "зажравшийся" холоп ПУтина!

yralez 16 октября 2018 | 13:28

Дума----место для жирных задниц.
А кто то без денег смог туда попасть ?

enigma1973 16 октября 2018 | 13:31

Спикер ГосДумы Володин, "честно заработавший" миллиард... чтоб всю свою жизнь прожил на зарплату учителя

(комментарий скрыт)

hiryrg 16 октября 2018 | 13:39

А что собственно не так, сказала Алимова? А Володин? То, что ты мелишь, мы все знаем...

xuato 16 октября 2018 | 13:43

А в чем собственно видит популизм господин Володин:? Герои из упакованной сказки не могут пересекаться с реальной жизнью. Есть фантастический рассказ о гостиннице в которой приезжие жили, но в разных измерениях, я думал авторский вымысел, но жизнь оказалась на много фантастичней писательской мысли.

abu_vgrobu 16 октября 2018 | 13:48

Что бы ни заявлял насквозь прогнивший Володин, но от этого сказанное не перестанет быть абсолютной правдой и озвученное мнение подавляющего большинства народа не изменится. Сколь раз ни говори "халва"...

not_to_not 16 октября 2018 | 13:49

/Дума — место для дискуссий, а не для популизма, сказал Володин/

Володин, Дума — место для дискуссий, а не обиталище зажравшихся депутатов, чем она сейчас является.

vova6_let 16 октября 2018 | 13:50

Депутаты не просто зажрались, а обожрались и пережрались, если только в прошлом году сожрали икры летучих рыб на полмиллиарда.

tverboul 16 октября 2018 | 14:04

Даже не говоря о том, что спикер не смеет обвинять депутата, тем более публично, не вижу ничего страшного и тем более неправильного в популизме. Особенно когда у самого генерала КГБ Володина рыло в пуху.

zhrv 16 октября 2018 | 14:15

Раскачивает лодку госпожа Алимова, и плюет в колодец - не по понятиям!

vadimp 16 октября 2018 | 14:16

"... заявившую о зажравшихся депутатах и утрате связи власти с народом"
А где она нашла депутатов? Это те что в Думе штоль? Дык какие они депутаты - театр марионеток.

pt777 16 октября 2018 | 14:22

У него Затянувшееся Осеннее Обострение. И почему у нас не проверяют на состояние психического здоровья при назначении на крупные государственные посты. Вот такие потом и крадут и берут взятки получив согласие нашего гаранта, хотя и презиков тоже бы надо проверять, особенно когда они меняют точку зрения на противоположное внезапно, особенно после четвёртых перевыборов... а ведь клялся на Конституции четырежды....

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