Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик о 90 % российской аудитории

Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик о 90 процентов российской аудитории, утверждает Владимир Мединский. По словам министра культуры, остальные 10 процентов не откликаются исключительно из вредности, поскольку, по сути, им возразить нечего. Мединский уверен, что люди в России хотят духовной и нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо и что такое плохо.