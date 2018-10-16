Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик о 90 % российской аудитории
Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик о 90 процентов российской аудитории, утверждает Владимир Мединский. По словам министра культуры, остальные 10 процентов не откликаются исключительно из вредности, поскольку, по сути, им возразить нечего. Мединский уверен, что люди в России хотят духовной и нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо и что такое плохо.
Комментарии3
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gvs 16 октября 2018 | 12:40
Крошка сын в Минкульт пришел
И спросила кроха:
"Что такое ХОРОШО
И что такое ПО@Й?"
))))
seryj_wolk 16 октября 2018 | 12:45
Если речь идет о таких традиционных рфских ценностях, как пьянство и воровство, то министр прав.
anton_ivanov 16 октября 2018 | 13:02
Причем, этот отклик - матерный.