Мусор из Москвы будут вывозить в другие регионы по железной дороге

По данным «Коммерсант», пилотный проект может быть реализован в Архангельской области. Это инициатива московской мэрии. О существовании такого проекта ранее сообщали и источник издания в Минприроды.

В Архангельской области ещё в конце августа начались акции протеста против полигона, на который планируют свозить московский мусор.