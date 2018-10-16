Мусор из Москвы будут вывозить в другие регионы по железной дороге
По данным «Коммерсант», пилотный проект может быть реализован в Архангельской области. Это инициатива московской мэрии. О существовании такого проекта ранее сообщали и источник издания в Минприроды.
В Архангельской области ещё в конце августа начались акции протеста против полигона, на который планируют свозить московский мусор.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 16 октября 2018 | 12:40
Мудрое решение.
Поскольку в регионах своего мусора явно не хватает, то вот вам добавка из столицы нашей Родины!
Это вам вместо бабла.
kottigr1 16 октября 2018 | 12:46
mikhail_spb_: Не зря говорят.. "Москва всю страну кормит!"... Кушайте россияне, с барского стола..
eniro 16 октября 2018 | 13:04
kottigr1: А может это Третье Кольцо Обороны столицы возводят?
seryj_wolk 16 октября 2018 | 12:47
mikhail_spb_: Скоро не только Подмосковье, но и вся Европейская часть рфии будут обсерены.
atson 16 октября 2018 | 12:43
"по железной дороге"? Не мелковато?? А че сразу не на Луну? Рогозин, спишь чтоли?
cheburembo 16 октября 2018 | 12:44
Уж подумал в Воронеж, ан нет и архангелогородцем достанется ч барского плеча
bukshish 16 октября 2018 | 12:45
Садовый, цэ ты? Там возле Кр. пл. есть ювелирный Садовый. Ото ж.
gvs 16 октября 2018 | 12:46
По тундре, по железной дороге
Где возят мусор
Из Москвы в Воркуту...
)))))
piter_ug 16 октября 2018 | 12:48
Это что, провоцирование возрождения партизанского движения?
zhrv 16 октября 2018 | 12:49
Глупо.
А вот есть предложение - в ЛНР и ДНР вывозить. Не зря же столько на них тратится, да и "свинья" такая будет приятна на верху.
tvk2772 16 октября 2018 | 12:50
Это же сколько с москвичей сдерут за такой "сервис"? РЖД у нас нынче дорогое удовольствие.
neyexo 16 октября 2018 | 12:50
Лучше из регионов в Москву - почему нет?
Ведь мусор - это богатство, по ТВ говорят, что за него скоро драться будут
zolingen 16 октября 2018 | 12:50
Вот все обрадаются то! Вместо того, чтобы строить современное экологичное производство по уничтожению отходов, будем засирать близлежащие области. До майдана считанные месяцы.
trans 16 октября 2018 | 12:51
Путинская власть за 18 лет так и не подумала заняться проблемой мусора, некогда им, карманы свои знай успевают набивать. Да и сейчас проблему не решают, лишь строят новые полигоны да кое-где мусоросжигающие заводы. Вот такие вот путирасты....
dennik 16 октября 2018 | 12:52
Хоть мусором могут обеспечить :-)))))
alex_sionist 16 октября 2018 | 12:56
лучше на гиперзвуковых ракетах и беспилотных подводных лодках
tag188 16 октября 2018 | 13:00
А для полноты картины и ощущений, еще предлагаю плату за вывоз мусора брать с жителей тех регионов, куда московский мусор будут вывозить.
Пусть платят за оказанные честь и доверие :))
sim202_ 16 октября 2018 | 13:05
Т.е., даже просто построить мусороперерабатывающие заводы
со всеми своими триллионами Москва не в состоянии?
Может только класть плитку, ставить мраморные кадушки
и разгонять облака ? В переводе на русский - только
воровать и грабить всю страну?
Мдя, самолучший перзидент, самолучший мэр...