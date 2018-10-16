В России появится единый поставщик иностранных лекарств для госнужд
Как пишет газета «Ведомости», это инициатива помощника президента Андрея Белоусова. Созданием компании займётся Минздрав. Предполагается, что компания также будет экспортировать оригинальные лекарства российского производства за границу.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 16 октября 2018 | 12:37
Поскольку у "эффективных менеджеров" дети ещё более талантливы, чем они сами, то и должности им нужно создавать соответствующие - "Главный и единственный по лекарствам".
polsan 16 октября 2018 | 12:45
mikhail_spb_: и что немаловажно, главный по прибыли ...
efilika 16 октября 2018 | 13:03
mikhail_spb_: Вывод: семейка белоусова подвизается на поставках лекарств.
kochar 16 октября 2018 | 12:39
"...Предполагается, что компания также будет экспортировать оригинальные лекарства российского производства за границу."
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Идея конечно хорошая,но конкуренцию мы им не составим.
За гроши будем продавать, а самим будет не хватать.
А что нет?
efilika 16 октября 2018 | 13:01
kochar: сначала найдите оригинальные российские лекарства. Активированный уголь?
kochar 16 октября 2018 | 13:04
efilika: Чеснок с лучком и водочка.
zhrv 16 октября 2018 | 12:46
- "В России появится единый поставщик иностранных лекарств для госнужд"
Предлагаю назначить Золотова, опыт имеется.
plidurok Андрей Филимонов 16 октября 2018 | 12:58
Чьё дитя возглавит этот Минздрав?
russo_vatnik 16 октября 2018 | 13:04
В России появится единый поставщик иностранных лекарств для госнужд
Интересно, сколько занес этот "поставщик" Белоусову, чтобы "выиграть" этот многомиллиардный тендер?"
klukvik 16 октября 2018 | 13:05
Чайка-младший! Главный поставщик мела и гипса на строительные рынки РФ.
koma 16 октября 2018 | 13:07
Все как в совке: существовали поликлиники, аптеки, больницы при ЦК КПСС для верхушки власти. Исключительно для "слуг народа". Так что удивляться нечему, можно только возмущаться.
И кстати, что они собираются экспортировать заграницу? Зеленку с йодом да боярышник что ли?!
zloy_sok 16 октября 2018 | 13:07
Экспорт лекарств из РФ? Угу, не вышло с "Северным потоком", будут строить трубопровод для зеленки.