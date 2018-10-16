Иерарх украинской православной церкви Мос.патриархата митрополит объявил себя клириком Константинополь. патриархата

Известный иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Александр объявил себя клириком Константинопольского патриархата. В интервью интернет-каналу «Громадьске ТВ», он подчеркнул, что это связано с отменой передачи Киевской митрополии Московскому патриархату.

Накануне Священный синод РПЦ разорвал отношения с Константинополем.