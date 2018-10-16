Иерарх украинской православной церкви Мос.патриархата митрополит объявил себя клириком Константинополь. патриархата
Известный иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Александр объявил себя клириком Константинопольского патриархата. В интервью интернет-каналу «Громадьске ТВ», он подчеркнул, что это связано с отменой передачи Киевской митрополии Московскому патриархату.
Накануне Священный синод РПЦ разорвал отношения с Константинополем.
Комментарии32
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 12:34
пошла в РАЗНОС "деревня"=рпц ...
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 12:35
этак они себя сейчас и папами поназначаютЬ :-))))))))))))
vavylo 16 октября 2018 | 12:54
Сначала - нож в спину, теперь вот - кадилом по башке!.. Ну вот за што , господи?!))
Йо!
gonduras_on_colima 16 октября 2018 | 12:56
johnbmw: Я ещё несколько дней огорчил портянок прогнозом, что толстопузые подрясники от Гундяева, дислоцированные в Украине, хором побегут от него.
Это единственный путь сохранения их бизнеса, а под кого для этого лечь - для них дело десятое.
Так что Гуне предстоит выдержать ещё много подобных "измен".
dataan 16 октября 2018 | 13:04
gonduras_on_colima : johnbmw:
Потешные вы, первоклашки :)))))))))))))))))))))
sharko_2 16 октября 2018 | 13:04
gonduras_on_colima:
На очереди 4 белорусских епархии.
tararabumbia 16 октября 2018 | 13:04
johnbmw: Христосом чтоли себя объявить, раз такая пьянка? Или это только в Киеве так можно с ума сходить?)
mikhail_spb_ 16 октября 2018 | 12:35
Скоро отец Гундяй объявит себя Папой Римским?
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 12:36
mikhail_spb_: +1! ... Одновременно! ;-))))
antirussianempire 16 октября 2018 | 12:40
Гундяй обьявит себя посланником Бога на земле
grashupfer 16 октября 2018 | 12:45
antirussianempire: Внуком господним?)
mmm_333 16 октября 2018 | 13:01
antirussianempire: Это место уже занято его шефом.
zolingen 16 октября 2018 | 12:46
mikhail_spb_: папой московским).
cosmo_ 16 октября 2018 | 12:48
mikhail_spb_:
Видимо сразу за Филаретом и Порошенко...
gonduras_on_colima 16 октября 2018 | 13:03
cosmo_: // Видимо сразу за Филаретом и Порошенко... //
А причём здесь Филарет и тем более Порошенко?
Или тебе, портянка гунявая, лишь бы взбзднуть, а 11-80 не пахнут?
ostapba 16 октября 2018 | 12:41
Ставки сделаны?
Стааавки сделаны, господа?
ostapba 16 октября 2018 | 12:44
......что значит клирик храма? В переводе с греческого языка слово «клир» обозначает "жребий" - доля или удел, доставшийся по жребию. В Священном Писании (Деян. 1:17-25) можно найти церковное служение жребием, это означает, что уже тогда существовали особые разделения членов Церкви на священнослужителей и церковнослужителей....
Даже..
calorad 16 октября 2018 | 12:42
Процесс пошел. С крысами никто оставаться не хочет.
vanadium_v 16 октября 2018 | 12:45
Последние новости:
Порошенко решил подарить Константинополю Андреевскую церковь в Киеве.....
Церковь была сооружена по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1749—1754 годах местными зодчими под руководством московского архитектора Ивана Мичурина.
Петя похоже уже начал расплачиваться за услуги.......
eternity88 16 октября 2018 | 12:53
vanadium_v:
Правда ведь, обидно,
Что за просто так
Проепел Володя
Киев, как "простак"?))
kryimzdick 16 октября 2018 | 12:53
vanadium_v: ну так киевляне строили, киевляне и подарят
alladinov_03 16 октября 2018 | 12:57
vanadium_v: «Церковь была сооружена по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1749—1754 годах местными зодчими под руководством московского архитектора Ивана Мичурина.»
И чо? Видишь ли, вонючка, если бы ты был хотя бы чуточку более умным и чуточку менее подлым, ты наверняка всосал бы, что современное государство Украина имеет точно такое отношение (повторяю для таких, как ты, дебилов: ТОЧНО ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ) к Российской Империи, как и современное государство Российская Федерация, понял, нет?
blahovdav 16 октября 2018 | 12:58
vanadium_v: Порошенко решил подарить Константинополю Андреевскую церковь в Киеве..... \\\\ Свинопут расскажет, как это будет выглядеть?? По кирпичику разберут и перевезут?? Понятно, что гипофиза всем Шарикам нехватает, но почему только путлеровские свинки и шариковы так безмозглы??
grigol331 16 октября 2018 | 13:02
vanadium_v: Церковь была сооружена по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1749—1754 годах местными зодчими под руководством московского архитектора Ивана Мичурина
_____
По проекту итальянского гастарбайтера Бартоломео Франческо Растрелли.
olgkiev 16 октября 2018 | 12:48
Какое насилие?:-))) Сами драпают.
cosmo_ 16 октября 2018 | 12:50
А что мешает Парашенке объявить себя помазанником Будды??
Н\а Уркаине сейчас любой бред в почете...
grigol331 16 октября 2018 | 13:04
cosmo_: Н\а Уркаине сейчас любой бред в почете...
______
Нынче в на России всяк эксперт по бреду. Телетренинг - великое дело.
borninussr 16 октября 2018 | 12:53
Крым, война на востоке Украины, МН17, Сирия, Скрипали...
Все это того стоило?
a_111111 16 октября 2018 | 12:55
Побежали ..., простите, митрополиты...
ivar1964 16 октября 2018 | 12:55
Этот поступок митрополита Александра был вполне предсказуем задолго до нынешнего для. Александр Драбинко умный и ловкий, осторожный и предусмотрительный. За ним пойдут многие.
gbborg 16 октября 2018 | 13:00
Это логично, этого следовало ожидать. Украина будет и далее, и все далее, уплывать от России в Европу, пока в самой России ..... сами понимаете!
sam2018 16 октября 2018 | 13:03
Госдепа рулит !