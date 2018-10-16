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12:31, 16 октября 2018

Иерарх украинской православной церкви Мос.патриархата митрополит объявил себя клириком Константинополь. патриархата

Известный иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Александр объявил себя клириком Константинопольского патриархата. В интервью интернет-каналу «Громадьске ТВ», он подчеркнул, что это связано с отменой передачи Киевской митрополии Московскому патриархату.
Накануне Священный синод РПЦ разорвал отношения с Константинополем.

Комментарии

32

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johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 12:34

пошла в РАЗНОС "деревня"=рпц ...

johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 12:35

этак они себя сейчас и папами поназначаютЬ :-))))))))))))

vavylo 16 октября 2018 | 12:54

Сначала - нож в спину, теперь вот - кадилом по башке!.. Ну вот за што , господи?!))
Йо!

gonduras_on_colima 16 октября 2018 | 12:56

johnbmw: Я ещё несколько дней огорчил портянок прогнозом, что толстопузые подрясники от Гундяева, дислоцированные в Украине, хором побегут от него.
Это единственный путь сохранения их бизнеса, а под кого для этого лечь - для них дело десятое.
Так что Гуне предстоит выдержать ещё много подобных "измен".

dataan 16 октября 2018 | 13:04

gonduras_on_colima : johnbmw:

Потешные вы, первоклашки :)))))))))))))))))))))

sharko_2 16 октября 2018 | 13:04

gonduras_on_colima:
На очереди 4 белорусских епархии.

tararabumbia 16 октября 2018 | 13:04

johnbmw: Христосом чтоли себя объявить, раз такая пьянка? Или это только в Киеве так можно с ума сходить?)

mikhail_spb_ 16 октября 2018 | 12:35


Скоро отец Гундяй объявит себя Папой Римским?

johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 12:36

mikhail_spb_: +1! ... Одновременно! ;-))))

antirussianempire 16 октября 2018 | 12:40

Гундяй обьявит себя посланником Бога на земле

grashupfer 16 октября 2018 | 12:45

antirussianempire: Внуком господним?)

mmm_333 16 октября 2018 | 13:01

antirussianempire: Это место уже занято его шефом.

zolingen 16 октября 2018 | 12:46

mikhail_spb_: папой московским).

cosmo_ 16 октября 2018 | 12:48

mikhail_spb_:
Видимо сразу за Филаретом и Порошенко...

gonduras_on_colima 16 октября 2018 | 13:03

cosmo_: // Видимо сразу за Филаретом и Порошенко... //
А причём здесь Филарет и тем более Порошенко?
Или тебе, портянка гунявая, лишь бы взбзднуть, а 11-80 не пахнут?

ostapba 16 октября 2018 | 12:41

Ставки сделаны?
Стааавки сделаны, господа?

ostapba 16 октября 2018 | 12:44

......что значит клирик храма? В переводе с греческого языка слово «клир» обозначает "жребий" - доля или удел, доставшийся по жребию. В Священном Писании (Деян. 1:17-25) можно найти церковное служение жребием, это означает, что уже тогда существовали особые разделения членов Церкви на священнослужителей и церковнослужителей....
Даже..

(комментарий скрыт)

calorad 16 октября 2018 | 12:42

Процесс пошел. С крысами никто оставаться не хочет.

vanadium_v 16 октября 2018 | 12:45

Последние новости:
Порошенко решил подарить Константинополю Андреевскую церковь в Киеве.....
Церковь была сооружена по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1749—1754 годах местными зодчими под руководством московского архитектора Ивана Мичурина.

Петя похоже уже начал расплачиваться за услуги.......

eternity88 16 октября 2018 | 12:53

vanadium_v:
Правда ведь, обидно,
Что за просто так
Проепел Володя
Киев, как "простак"?))

kryimzdick 16 октября 2018 | 12:53

vanadium_v: ну так киевляне строили, киевляне и подарят

alladinov_03 16 октября 2018 | 12:57

vanadium_v: «Церковь была сооружена по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1749—1754 годах местными зодчими под руководством московского архитектора Ивана Мичурина.»

И чо? Видишь ли, вонючка, если бы ты был хотя бы чуточку более умным и чуточку менее подлым, ты наверняка всосал бы, что современное государство Украина имеет точно такое отношение (повторяю для таких, как ты, дебилов: ТОЧНО ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ) к Российской Империи, как и современное государство Российская Федерация, понял, нет?

blahovdav 16 октября 2018 | 12:58

vanadium_v: Порошенко решил подарить Константинополю Андреевскую церковь в Киеве..... \\\\ Свинопут расскажет, как это будет выглядеть?? По кирпичику разберут и перевезут?? Понятно, что гипофиза всем Шарикам нехватает, но почему только путлеровские свинки и шариковы так безмозглы??

grigol331 16 октября 2018 | 13:02

vanadium_v: Церковь была сооружена по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1749—1754 годах местными зодчими под руководством московского архитектора Ивана Мичурина
_____
По проекту итальянского гастарбайтера Бартоломео Франческо Растрелли.

olgkiev 16 октября 2018 | 12:48

Какое насилие?:-))) Сами драпают.

cosmo_ 16 октября 2018 | 12:50

А что мешает Парашенке объявить себя помазанником Будды??
Н\а Уркаине сейчас любой бред в почете...

grigol331 16 октября 2018 | 13:04

cosmo_: Н\а Уркаине сейчас любой бред в почете...
______
Нынче в на России всяк эксперт по бреду. Телетренинг - великое дело.

borninussr 16 октября 2018 | 12:53

Крым, война на востоке Украины, МН17, Сирия, Скрипали...
Все это того стоило?

a_111111 16 октября 2018 | 12:55

Побежали ..., простите, митрополиты...

ivar1964 16 октября 2018 | 12:55

Этот поступок митрополита Александра был вполне предсказуем задолго до нынешнего для. Александр Драбинко умный и ловкий, осторожный и предусмотрительный. За ним пойдут многие.

gbborg 16 октября 2018 | 13:00

Это логично, этого следовало ожидать. Украина будет и далее, и все далее, уплывать от России в Европу, пока в самой России ..... сами понимаете!

sam2018 16 октября 2018 | 13:03

Госдепа рулит !

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