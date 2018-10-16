Семьи россиян, взорванных несколько лет назад в самолёте над Синайским полуостровом, могут получить компенсации в сотни тысяч долларов от Египта. Так постановил суд этой страны.

Ответственность перевозчика должна регулироваться Монреальской конвенцией. Это позволяет требовать родным погибших пассажиров лайнера, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, компенсации по законам Египта. Суд первой инстанции Северного Каира как пишет газета Коммерсант, отказал в ходатайстве страховой компании Ингосстрах, она ответчик в иске родственников погибших над Синайским полуостровом. Представитель компании упирал на Варшавскую конвенцию об ответственности авиаперевозчиков, согласно которой все споры должны решаться на российской территории. Но суд посчитал иначе. Решение позволит взыскать гораздо больше сумм, которые присудил Замоскворецкий суд по искам других родственников погибших, сообщил газете адвокат Давид Кухалашвили, он представляет интересы истцов. И добавил, что EgyptAir на основании Монреальской конвенции выплатила семьям погибших в другой авиакатастрофе от 160ти до восьмисот тысяч долларов. Суд в Москве постановил выплатить родным жертв трагедии над Синаем немногим больше 30 миллионов рублей, истцы требовали более 50ти миллиардов.

Самолёт компании Когалымавиа упал в октябре 2015го года. Все 224 человека, которые были на борту, погибли. ФСБ признала случившееся терактом. Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано.