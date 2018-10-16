В России появится единый поставщик иностранных лекарств для госнужд
Как пишет газета «Ведомости», это инициатива помощника президента Андрея Белоусова. Созданием компании займётся Минздрав. Предполагается, что компания также будет экспортировать оригинальные лекарства российского производства за границу.
Комментарии13
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a_111111 16 октября 2018 | 12:07
Опять Белоусов?!
alex_sionist 16 октября 2018 | 12:08
Кто будет хозяин Золотов или Медведев?
gvs 16 октября 2018 | 12:10
Ждем зеленку по 20000 руб. за бутылёк ))))
polsan 16 октября 2018 | 12:12
Кому же достанется эта монополия?! Впрочем, это уже вторично! Главное, цены же на лекарства могут, как все понимают, подрасти!
Кстати, экспорт в ЕС лекарств из РФ это из поля чудес, дело даже не в качестве: просто на рынки лекарств в свои страны они просто не пустят.
chubuk 16 октября 2018 | 12:12
Ну точно, теперь для электората доступной будет только дубовая кора и боярышник - все остальное по заоблачным ценам.
rena1960 16 октября 2018 | 12:14
Даже не сомневаюсь,что поставщик будет какой -нибудь талантливый сын,племянник...,вообщем:римские папы,придумавшие этот вид фаворитизма...дети малые по сравнению с нашими властей предержащими...
ura_123 16 октября 2018 | 12:16
Ключевая фраза ” Для госнужд”...
dr_nemos 16 октября 2018 | 12:17
Монополизм + коррупция - обязательное условие создания такой фирмочки. Тепленькое место для распила бюджета.
dvdd 16 октября 2018 | 12:22
Слушайте, у них всё своё, и с остальными они рвут все отношения. Может, их тупо отправим на необитаемый остров? Я даже готов им немного денег на это дать. Давайте скинемся.
vova6_let 16 октября 2018 | 12:36
Интересно: и какие же наши лекарства можно экспортировать и кому? Кто их купит ? Только под страхом смерти.
key 16 октября 2018 | 12:36
"оригинальные лекарства российского производства" - мазь Вишневского, капли Зеленина?
ugas 16 октября 2018 | 12:55
Какой же идиот будет покупать наши "оригинальные" лекарства? Правительство во главе с окурком должно их сначала испытать на себе. Или слабо?
thuja_occidentalis 16 октября 2018 | 13:03
Правильно! Ну чего разбодяживать-то их, поставщиков этих?
Давай и у всего бизнеса будет единый владелец!
И, не надо далеко ходить, у собственности тож!