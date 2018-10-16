Спикер парламента Вячеслав Володин напомнил, что Госдума — это место для дискуссии, но не для популистских заявлений. Так он ответил на критику власти со стороны депутата-коммуниста.

Переиначив фразу своего предшественника Бориса Грызлова, говорившего, что «парламент – не место для дискуссии», Володин подчеркнул, что это место для дискуссии и аргументов, но не для популизма. «Популизм – разрушителен. Можно остаться без страны», — сказал спикер, заметив, что «была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось».

Таким образом председатель Госдумы прокомментировал заявление депутата от КПРФ Ольгой Алимовой, которая с трибуны заявила, что

«власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ». По ее словам, «зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью», порождают в людях «апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которая в итоге может вырасти в агрессию». Парламентарий отметила, что «те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде» и призвала принять прогрессивную шкалу налога, и в частности, уменьшить бонусы и «обрезать» позорные «золотые парашюты» чиновникам, отменить доплаты к пенсиям депутатов, сенаторов и «прочих, так называемых, элитных профессий». Володин выразил готовность обсудить этот вопрос, но предложил тем, кто развалил Советский Союз, начать с себя.

Спикер также заявил о необходимости исключить из регламента нижней палаты норму о лишении права голоса депутата. По его словам, подобные положения устарели и являются недемократичными.