Спикер парламента Вячеслав Володин напомнил, что Госдума — это место для дискуссии, но не для популистских заявлений
Спикер парламента Вячеслав Володин напомнил, что Госдума — это место для дискуссии, но не для популистских заявлений. Так он ответил на критику власти со стороны депутата-коммуниста.
Переиначив фразу своего предшественника Бориса Грызлова, говорившего, что «парламент – не место для дискуссии», Володин подчеркнул, что это место для дискуссии и аргументов, но не для популизма. «Популизм – разрушителен. Можно остаться без страны», — сказал спикер, заметив, что «была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось».
Таким образом председатель Госдумы прокомментировал заявление депутата от КПРФ Ольгой Алимовой, которая с трибуны заявила, что
«власть не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственной народ». По ее словам, «зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью», порождают в людях «апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которая в итоге может вырасти в агрессию». Парламентарий отметила, что «те, кто вершат судьбы людей, все в шоколаде» и призвала принять прогрессивную шкалу налога, и в частности, уменьшить бонусы и «обрезать» позорные «золотые парашюты» чиновникам, отменить доплаты к пенсиям депутатов, сенаторов и «прочих, так называемых, элитных профессий». Володин выразил готовность обсудить этот вопрос, но предложил тем, кто развалил Советский Союз, начать с себя.
Спикер также заявил о необходимости исключить из регламента нижней палаты норму о лишении права голоса депутата. По его словам, подобные положения устарели и являются недемократичными.
Комментарии11
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nitsahon 16 октября 2018 | 12:08
володин - таким образом - намекает на то, что Думу следует разогнать( с популистскими высказываниями и заявлениями там явно перебор)?!
pattrick 16 октября 2018 | 12:27
Сам Бог велел, чтобы у депутатов были среднероссийские зарплаты и пенсии.
luger_max_otto 16 октября 2018 | 12:30
Намек правильный. Начать лучше всего как раз с Володина. А если будут проведены досрочные выборы с борьбой против фальсификаций...
trans 16 октября 2018 | 12:15
Слава, а как у твоей мамы бизнес, все процветает? Какая же талантливая у тебя мама, всю жизнь проработала учителем начальных классов, а на девятом десятке заимела крутой бизнес. Здорово.
timwlad91 16 октября 2018 | 12:19
Спикер парламента Вячеслав Володин напомнил, что Госдума — это место для дискуссии, но не для популистских заявлений
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Ну так это путь к созданию Христианской Демократической Партии так как Русская Православная Христианская Церковь это экономики и устройство Православной Церкви такое как устроена любая корпорация.,то есть нормальной политической системы где правящая коалиция это партия предпринимателей Христианские Демократы и профсоюзных деятелей социальных демократов.То есть как всегда выясняются отношения рабовладельца и раба ,но в парламенте.
И в парламенте должны представлены отдельно профсоюз экологов и профсоюз деятелей искусств.
Не надо порабощать капитал ,так как капитал не возможно поработить так как любую форму экономики надо обслуживать .Самой прагматичная религия для подготовки кадров для обслуживания капитала это Христианство.
И господин Володин господин Познер правы в своём отношению к многопартийному популизму ,что в реальности есть рабовладение.
hz6691 16 октября 2018 | 12:20
Субординация! Популистские заявления разрешено делать только в кремле.
polikarpich 16 октября 2018 | 12:31
hz6691: "Кто развалил Советский Союз" - одна из самых тупейших фраз всех времён и народов.
Володин сам хотел бы в тот Союз вернуться, интересно?
piterrr 16 октября 2018 | 12:29
Госдума - это сборище холуёв окурка, воров, международных террористов и убийц, вот что такое путинская Госдума!
j_partizan 16 октября 2018 | 12:38
А нужна такая страна и для чего?
Народ доить, а вырученные деньги перекачиваться за границу?
Причём у ПЖиВ имеется негласное право грабить страну и народ.
captaingeorge 16 октября 2018 | 12:38
Для страны не настолько страшен популизм насколько безмозглые чиновники с их поместьями на Рублевках-Барвихах, оформленных на родственников и жизненной платформой, согласно которой им всё дозволяется. Володин - бриллиант в ожерелье из подхалимов и подлецов, трущихся во власти для решения собственных шкурных интересов.
physician 16 октября 2018 | 12:54
Не тот орган где можно только языком!