Министерство культуры пока не может оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград
Министерство культуры пока не может оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград, поскольку не получило никаких документов. Об этом «Эхо Москвы» сказала директор департамента кинематографии Ольга Любимова. Она, кстати, не исключила, что авторы фильма занимаются сейчас пиаром. С требованием не допустить проката ленты выступили Российское военно-историческое общества, а также руководство «Единой России».
Авторы фильма говорят, что их картина о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо,
Комментарии10
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gvs 16 октября 2018 | 12:08
Ждут мнения Главного Кинокритика Всея Руси )))
gonduras_on_colima 16 октября 2018 | 12:42
gvs: // С требованием не допустить проката ленты выступили Российское военно-историческое общества //
Российское военно-истерическое общество явно не в курсе, что блокада это не только массовый героизм, о чём написаны и сняты на киноплёнку мегатонны вранья.
Блокада это и тысячи трупов на улицах, это людоедство и трупоедство, а также партийно-военная верхушка, выглядевшая как нынешний вождь КНДР.
А ещё военно-истерическое общество не хочет даже слышать о причинах окружения, по которым в него попал Ленинград, а именно тупоголовость и трусость совкового генералитета и политического руководства.
И вишенка на торт: все пропагандонские книги и фильмы по сабжу изображают сплошной штурм Вермахтом ленинградских укреплений.
А между тем никакого штурма не было не только в реале, но и в замыслах немецкого командования.
Которое прекрасно понимало, что Ленинград два с половиной века укреплялся всеми царями и вождями и пожалуй, что на 41-й год был самым укреплённым городом мира.
Посему брать город штурмом приравнивалось к самоубийству.
Генштаб Вермахта, если правильно помню, ещё в первой половине сентября принял решение перебросить всю танковую группу, стоявшую под Ленинградом, на московское направление.
А без танков штурм был невозможен, что понимал даже самый тупой маршал в истории Совка Жуков.
Ну, как-то так.
noxepy_88 16 октября 2018 | 12:10
Честно говоря, не удивлюсь, если кажется, что поделки типа Матильды и Праздника инспирируются в АП. По факту окажутся провальными проектами в плане сборов, но как дымовая завеса, нормально отработают.
lenin3 16 октября 2018 | 12:10
Шо в Минкульте имеют ввиду,говоря,что "не получали никаких документов"? Что ещё с самого верха не пришла указиловка о запрете фильма? А сам фильм в Минкульте,получается,ещё не видели?)))
vgames1 16 октября 2018 | 12:22
lenin3: В Минкульте еще не знают, что для того, чтобы "дать оценку фильму" его нужно просто посмотреть. Даже без "документов")))
plidurok Андрей Филимонов 16 октября 2018 | 12:47
lenin3: Абсолютно серьёзно: плох тот чиновник. который имеет собственное мнение.
kryimzdick 16 октября 2018 | 12:14
Неужели найдется фильм, рисующий русский характер более отчетливо, чем фильм "Нечаянно" Жоры Крыжовникова?
serjio99 16 октября 2018 | 12:36
Точто руководство Ленинграда во время блокады питалось не просто нормально, а зачастую изысканно - широко известный факт.
Шофер Жданова рассказывал, как возил ему из дома блины, заботливо завернутые его женой в теплые тряпки.
Сын Ольги Берггольц рассказывал, как они с матерью были свидетелями того, как из квартиры зампреда горисполкома вынесли мусорное ведро, из которого торчала засохшая белая сайка. Сама Берггольц не стала включать такие факты в свою знаменитую книгу о блокаде. Считала, что они изгадят главное в ней. Да и не разрешили бы рассказывать о подобном.
prostovanya 16 октября 2018 | 12:45
А министерство культуры само уже давно ничего не может.
cosmo_ 16 октября 2018 | 12:53
Интерсно откуда появляются на свет вот такие вот "режиссеры"???
И ведь не нашлось ни одного чтобы по зубам заехать дебилу... Так чтоб все свои 32 с земли собирал...
Чтобы потом при мысли сделать какую нибудь гадость - у него сразу случался стойко закрепленный рефлекс!!!