Министерство культуры пока не может оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград, поскольку не получило никаких документов. Об этом «Эхо Москвы» сказала директор департамента кинематографии Ольга Любимова. Она, кстати, не исключила, что авторы фильма занимаются сейчас пиаром. С требованием не допустить проката ленты выступили Российское военно-историческое общества, а также руководство «Единой России».

Авторы фильма говорят, что их картина о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо,