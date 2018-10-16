В кинокомедии как жанре киноискусства нет ничего плохого, вопрос заключается в сути картины. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета ГД по культуре Владимир Бортко, комментируя ситуацию с комедией Алексей Красовского «Праздник» о привилегированных жителях блокадного Ленинграда.

«Дело не в комедии или трагедии, а в сути этой истории. Если то, что я прочел (о картине – ЭМ) правда, то это издевательство и надругательство. Я против того, чтобы запрещать что-либо, но есть вещи, которые не стоит делать», — сказал В.Бортко.

По его словам, соответствующее отношение к блокаде Ленинграда входит в перечень тех категорий, которые «чрезвычайно важны для существования нашей нации».

Он добавил, что средства на фильм были собраны посредством краудфандинга. Это значит, что люди, оказавшие финансовую помощь, «хотели, чтобы фильм был снят», что говорит об их отношении к блокаде, считает В.Бортко.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал картину А.Красовского «Праздник» кощунством из-за тематики – в фильме демонстрируется празднование привилегированной семьей Воскресенских Нового года в блокадном Ленинграде. Он призвал не выпускать картину в прокат.

Режиссер «Праздника» в свою очередь отверг все обвинения, назвав их беспочвенными.