На данном этапе давать ту или иную оценку комедии Алексея Красовского «Праздник» о привилегированных жителях блокадного Ленинграда преждевременно. Такое мнение выразила глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, комментируя требование руководства «Единой России» не выпускать картину в прокат из-за ее содержания.

По словам О.Любимовой, пока продюсеры не принесли в департамент необходимый пакет документов и копию фильма «говорить о том, насколько он хорош или плох» рано.

О.Любимова отметила, что содержание картины будет подвергнуто юридической экспертизе.

Директор департамента кинематографии не исключила, что с получением прокатного удостоверения может быть связан «пиар того или иного релиза». «Возможно, это какой-то продюсерский ход», — допустила она.

Как сообщается, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал картину А.Красовского «Праздник» кощунством из-за тематики – в фильме демонстрируется празднование привилегированной семьей Воскресенских Нового года в блокадном Ленинграде.

Режиссер «Праздника» в свою очередь отверг все обвинения, назвав их беспочвенными.