Корпорация Google отказалась участвовать в международном экономическом форуме в Саудовской Аравии

Официально причины пока не названы. Однако наблюдатели не исключают, что это может быть связано с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашогги. По данным CNN, в ближайшее время власти Саудовской Аравии могут объявить, что он был убит сотрудниками саудовских спецслужб на территории консульства в Стамбуле, которые действовали по собственной инициативе без санкций властей.

Только сегодня утром турецкие криминалисты покинули здание консульства. Об исчезновении Хашогги стало известно 2 октября.