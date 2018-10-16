Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции — Порошенко...

Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции, считает президент Украины Пётр Порошенко. На встрече с представителями Константинопольского патриархата в Киеве он сказал, что церковное руководство России полностью зависит от Кремля. Экзархи, в свою очередь, отметили, что готовы работать на Украине с представителями всех православных организаций.

Священный синод РПЦ принял решение о разрыве отношений с Константинополем накануне на выездном заседании в Минске.