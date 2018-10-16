Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции — Порошенко
Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции, считает президент Украины Пётр Порошенко. На встрече с представителями Константинопольского патриархата в Киеве он сказал, что церковное руководство России полностью зависит от Кремля. Экзархи, в свою очередь, отметили, что готовы работать на Украине с представителями всех православных организаций.
Священный синод РПЦ принял решение о разрыве отношений с Константинополем накануне на выездном заседании в Минске.
Комментарии59
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andre_klimov 16 октября 2018 | 11:39
Капитан Очевидность... :))
pattrick 16 октября 2018 | 11:50
Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции — Порошенко...
Ещё глумится над нами. Смейся пока можешь, но помни алкаш, что эта битва в долгую и что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Гитлер наверное тоже смеялся, когда его дивизии были под Москвой.
babchendrysch 16 октября 2018 | 11:58
Петька опять напился.
grashupfer 16 октября 2018 | 12:02
babchendrysch: Ну он-то выглядит умиротворённым. А вот Гундяй стол опрокинул и стулья ломает...
danko_budka 16 октября 2018 | 12:09
pattrick: верно!
oo0oo 16 октября 2018 | 12:09
Варфоломейку как еретика следует предать анафеме и отлучить от церкви. Порошенко было бы полезно по приговору суда просто повесить.
danko_budka 16 октября 2018 | 12:11
oo0oo: на майдане. К верх ногами.
antirussianempire 16 октября 2018 | 12:03
Теперь РПЦ по всем православным канонам и правилам являются раскольниками.
Должны быть преданы анафеме и отлучены от церкви все эти участники так называемого синода - от Гундяева до других.
grashupfer 16 октября 2018 | 11:58
pattrick: О! Боевитый чихуахуа по кличке Патрик.) Угрожаешь? Ну-ну, не трясись. Сидеть!)
polikarpich 16 октября 2018 | 12:04
grashupfer: У него паранойя. Всё время на него с Путиным кто-то нападает.
laits 16 октября 2018 | 12:54
pattrick: девизии гитлера под Москвой били вместе с Украинцами. По статистике Украина на втором месте после России по убитым военнослужащим во время ВОВ. Во времена крымских войн с Турцией малороссы составляли до 80 процентов военных в действующих войсках, проскольку находились рядом с местом будущих сражений и призывались в войска в первую очередь.
laits 16 октября 2018 | 13:04
pattrick: что эта битва в долгую
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Украина стремится поддерживать либеральные ценности и Порошенко скорее всего сойдет с политической арены как прездент, нучерез 4 года стопроцентно, если не сейчас. Поэтому в долгую или нет его не касается. А вот привычка чекистов рф ссорится со всеми подряд по периметру кто не согласен ниче хорошегонашей стране никогда не принесет. Только время потеряем на свары и еще сильнее отстанем от других европейских стран в развитии экономики, науки и технологий. А отставание в таких важных областях ведет к ЗАВИСИМОСТИ от других стран, в первую очередь передовых . К зависимости и рабству.
varlam59 16 октября 2018 | 12:21
andre_klimov: Очевидность в обратном тому, что говорит Порошенко. Большинство православных церквей в мире на стороне РПЦ, а не бандеровцев.
Порошенко врёт на кадом шагу и ему давно пора обратиться к психиатру. Неудивительно, что его рейтинг на Украине около нуля.
ivan444 16 октября 2018 | 12:24
varlam59: Это тебе кто сказал. ВЦИОМ? ВЦИОМу верить - себя не уважать!
vasyakirin 16 октября 2018 | 11:40
Если Мы огородим весь Мир колючей проволокой, кто окажется на свободе?
pyco_mypucmo 16 октября 2018 | 11:40
РПЦ - это секта Гундяя теперь.
vladimirbelarus 16 октября 2018 | 12:23
pyco_mypucmo: Предаю анафеме всех алкопопов и раскольников в РПЦ!
xuato 16 октября 2018 | 11:42
Московская секта считает, что только она имеет право на интеллектуальную собственность в виде религии православия, а у всех остальных подделка в виде копии.
vorthyn 16 октября 2018 | 12:08
xuato: Главное - на материальную собственность
gvs 16 октября 2018 | 11:42
Будет Русская церковь Летающего православного Стерха ))))
andreyoo 16 октября 2018 | 11:45
Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции, считает президент Украины Пётр Порошенко
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Ой! Сдается мне если УПЦ КП получит таки автокефалию или Томос патриархом следует сделать не Филарета, а таки Порошенко
ura_123 16 октября 2018 | 11:52
andreyoo: Как получите свой Томос (что маловероятно) сразу сделайте патриархом путина,лаврова или косачёва)))) А гораздо более лучше плясунью Марию 3.!
andreyoo 16 октября 2018 | 11:54
ura_123: Как получите свой Томос (что маловероятно) ...
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1. А к кому ты обращаешься?
2. Если ты имеешь ввиду РПЦ МП, то ей Томос не нужен. Он у ей уж был.
3. Ты дурачек?
andre_klimov 16 октября 2018 | 11:58
andreyoo:
Откуда у РПЦ МП томос? Вроде как выяснили на Соборе, что его и не было никогда. Просто признаный "самосвят", что само по себе не так страшно и можно тоже Вселенского просить о том же, что и для УПЦ.
А мне вот интересно, за нарушение церковной субординации и самочинность анафема полагается?
andreyoo 16 октября 2018 | 12:03
andre_klimov: Вроде как выяснили на Соборе, что его и не было никогда.
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Извините, не слежу за Соборами так пристально. Что-что, там выяснили?
И заодно, будь ласка, как иудей иудею проясните насчет церковной субординации.
andre_klimov 16 октября 2018 | 12:08
andreyoo:
Ответ ниже - ссылка на канон.
andreyoo 16 октября 2018 | 12:24
andre_klimov: Ответ ниже - ссылка на канон.
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Ссылка притянута не к месту.
Тема "что именно выяснил Синод" избегается.
ura_123 16 октября 2018 | 12:08
andreyoo: Ну ежели ты чего не знаешь,так это твои проблемы иудушка.Тем более,какое тебе дело до конфликта христианских церквей?
andreyoo 16 октября 2018 | 12:19
ura_123: А я не тебе вопрос задавал. Ты вообще дебил на окладе. Я ж тебе кажется говорил, что твой предшественник обслуживавший данный ник был значииительно умнее. Хоть и тоже либерастом конченным.
chnch 16 октября 2018 | 12:07
andreyoo: Дурачёк здесь ты , с глупой шуткой . Томас дают церкви, а не каким то личностям. Понял? И ни Филорет, ни Порашенко, ни Путин не причём.
andreyoo 16 октября 2018 | 12:21
chnch: Таки ТомОс. И таки ФилАрет. А и да... ПорОшенко.
Учи писать имена кумиров правильно! Молодец, что Путина без ошибок.
chnch 16 октября 2018 | 12:36
andreyoo: Ну с тем, что ты дурачёк ты не споришь. Это уже хорошо. Пункт номер два. У меня нет, и по определению не может быть кумиров. Я либерал. И таки ты уяснил . кому даётся томос?
andreyoo 16 октября 2018 | 12:40
chnch: Только обширным поражением головного мозга, вызванного чрезмерным увлечением либерализмом, можно объяснить, твое видение, что я якобы написал про Томос выдаваемый человеку.
chnch 16 октября 2018 | 12:58
andreyoo: Отмазка дешёвенькая. на уровне "патриотика " -"я я сказал, а не сказал ,а поняли, а не поняли и воообще" Так ты не либерал? Ты быдло и раб, не любящий свою свободу? Хозяина себе нашёл, или в поиске? Не отвечай, это вопрос был риторический, мне не рабы ,не слуги не нужны...
grashupfer 16 октября 2018 | 12:06
ura_123: Значит Машка патриархессой станет... Или патриархеркой?
ura_123 16 октября 2018 | 12:14
grashupfer: Да без разницы)))
apontiy 16 октября 2018 | 11:59
andreyoo: А ты иди в кассу и получи свою автоФекалию - 11.80!
andreyoo 16 октября 2018 | 12:42
apontiy: Вот почему? Почему хомячки когда не знают что ответить, сразу про кассу вспоминают? Это от ограниченности ума или оттого, что они всегда о ней думают?
a_111111 16 октября 2018 | 12:29
andreyoo: Главой церкви в Византии был император...А разве Порошенко не византийского типа правитель?! Правда до нашего ему далеко... Но он хочет его перещеголять:)
javva_100 16 октября 2018 | 11:49
Разорвала,потому что у РПЦ есть свой "самый правильный путь" : --- Это путь в глубокую-преглубокую задницу. Там ей и самое место!!!
wasielna 16 октября 2018 | 11:51
К сожалению, он прав - самоизоляция.
andreyoo 16 октября 2018 | 11:58
wasielna: К сожалению, ...
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Вот вы изображаете сожаление? А позвольте поинтересоваться.
Вы верующая, вы православная, какого патриархата?
Вы относитесь к МП, но привыкли ездить помолиться в КонП и теперь вас огорчает запрет?
wasielna 16 октября 2018 | 12:17
andreyoo: На молитву запрета быть не может. Да и на молитвословие тоже. Неважно. где человек молится. Важно, чтобы молитва была искренней, а помыслы чисты. И Бог услышит.
А сожаление вызывает факт ссоры и раздробление организаций, входящих в Христианскую Церковь. Все эти мелкотравчатые раздоры и смешные амбиции ослабляют Христианское течение.
andreyoo 16 октября 2018 | 12:45
wasielna: Красиво пишете. Но не по существу.
"Вы верующая, вы православная, какого патриархата?"
za_rodinu_za_stalina 16 октября 2018 | 11:59
wasielna: а что константинопольская патриархия это весь мир?!!
это самая маленькая православная церковь
andre_klimov 16 октября 2018 | 12:05
za_rodinu_za_stalina:
Я не христианин, но с бюрократическими системами знаком неплохо, в силу профессиональной необходимости. Поэтому - вот вам ответ: "28-й канон Халкидонского собора".
andreyoo 16 октября 2018 | 12:16
andre_klimov: вот вам ответ: "28-й канон Халкидонского собора".
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Фррр... Ответ не верный. данный канон был направлен на терки с Римом.
unprejudiced 16 октября 2018 | 12:07
Президент Петр Порошенко предложит парламенту передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому Патриарху. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко во время согласительного совета во вторник, 16 октября.
Короче каклы, никакого томоса не будет, все церкви секты филарета просто отдадут Константинополю. И начали с главной церкви секты Сатаны - Андреевской.
andreyoo 16 октября 2018 | 12:48
unprejudiced: Президент Петр Порошенко предложит парламенту передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому Патриарху
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Похоже на взятку. Причем дать решил недвижимостью, принадлежащей не КП и, на всякий случай, не МП, а автокефалам.
mogilev_ 16 октября 2018 | 12:11
Путь деградации русской церкви начался не вчера. Ему как минимум 300 лет. И главная причина — это слияние церковного руководства с государством. Первым шагом это была никоновская реформа, повлекшая за собой страшный, бессмысленный в своей беспощадности раскол. Далее последовала унизительная петровская реформа, когда церковь стала государственным департаментом результатом чего стал ужасный разгром церкви после Октябрьской революции. И вот снова следование в курсе государственного имперско-шовинистического курса нынешнего российского руководства, привело русскую церковь в раскол и самоизоляцию.
Печально….
a_111111 16 октября 2018 | 12:15
Если честно Гундяева и РПЦ не жалко....
Но не об этом! Я так понимаю на Украине Порошенко теперь занимается церковью... О
свободе совести на Украине можно забыть... В России хотя-бы формально она существует:)
ppvngavr 16 октября 2018 | 12:16
О 2-ом церковном расколе, на который пошли РПЦ и Кремль, можно прочитать в моей новой публикации:
"Второй церковный раскол": https://www.proza.ru/2018/10/16/531
fekoff 16 октября 2018 | 12:17
Не надо мешать МП, пусть катятся к чертям.
varlam59 16 октября 2018 | 12:17
Православные в мире на стороне РПЦ, а не бандеровцев.
Леонид Калашников:
«Константинопольский патриархат полностью под влиянием Америки. Это же знают в церковном мире», — сказал депутат.
Он обратил внимание, что Варфоломей прислал экзархов из Канады и США, где в украинской диаспоре немало бывших бандеровцев.
«У меня иллюзий нет. Геополитические режиссеры стоят за шторами, но политически все это осуществляется на Украине, чтобы не дать хоть каким-то интеграционным процессам на постсоветском пространстве состояться. Единая нация, язык, церковь (лозунг президента Украины Петра Порошенко, — прим. ИА REGNUM) — разрушили сначала повсюду, теперь до церкви добрались. Закулиса мировая давно за нас взялась», — заявил Леонид Калашников.
Прав. Поддерживаю на все сто.
citizeneco 16 октября 2018 | 12:28
РПЦ встала на путь самоизоляции, зато у её «пастырей» неплохо получается петь «Мурку», будут теперь исполнять вместо проповедей и призывов к смирению и добру, в духе путинской гопнической политики, так сказать.
yeryoma 16 октября 2018 | 12:29
1. В православии - пентархия,т.е. есть 5 главенствующих церквей. А не какая-то одна.
2. РПЦ сама может предоставлять Томас на землях, которые по общему признанию остальных относятся к ней. Т.е. Украина по общему признанию относится к РПЦ.
3. Вмешательство одних церквей в дела других является нарушением канонов, что и делает константинопольский патриарх, тем самым нарушая каноны и провоцируя раскол, т.е. став раскольников. Кстати, расколтники - одни из самых страшных грешников в православии
Вывод: константинопольский патриарх встал на путь раскольчества, т.к. ломает каноны.
alex_sionist 16 октября 2018 | 12:43
Любуюсь наблюдая за шабашем православных христиан которым один иудейский раввин на которого они все молятся заповедовал подставить вторую щеку , но поступают они согласно ветхому завету "глаз за глаз".
timwlad91 16 октября 2018 | 12:48
Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции — Порошенко
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Ну вообще то кто выстраивает именные секты состоящие из алчных дегенератов на основе того ,что соседний богач пообещал содержать в роскоши , и есть проявления дебилизма .
aist 16 октября 2018 | 13:01
Атеисты-фетишисты, кои комментируют этого барыгу-сатаниста, зачем вы лезете в церковные дела?