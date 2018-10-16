Z Архив новостей новости
5 59 6 6532
11:32, 16 октября 2018

Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции — Порошенко

Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции, считает президент Украины Пётр Порошенко. На встрече с представителями Константинопольского патриархата в Киеве он сказал, что церковное руководство России полностью зависит от Кремля. Экзархи, в свою очередь, отметили, что готовы работать на Украине с представителями всех православных организаций.
Священный синод РПЦ принял решение о разрыве отношений с Константинополем накануне на выездном заседании в Минске.

Комментарии

59

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

andre_klimov 16 октября 2018 | 11:39

Капитан Очевидность... :))

pattrick 16 октября 2018 | 11:50

Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции — Порошенко...

Ещё глумится над нами. Смейся пока можешь, но помни алкаш, что эта битва в долгую и что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Гитлер наверное тоже смеялся, когда его дивизии были под Москвой.

babchendrysch 16 октября 2018 | 11:58

Петька опять напился.

grashupfer 16 октября 2018 | 12:02

babchendrysch: Ну он-то выглядит умиротворённым. А вот Гундяй стол опрокинул и стулья ломает...

danko_budka 16 октября 2018 | 12:09

pattrick: верно!

oo0oo 16 октября 2018 | 12:09

Варфоломейку как еретика следует предать анафеме и отлучить от церкви. Порошенко было бы полезно по приговору суда просто повесить.

danko_budka 16 октября 2018 | 12:11

oo0oo: на майдане. К верх ногами.

antirussianempire 16 октября 2018 | 12:03

Теперь РПЦ по всем православным канонам и правилам являются раскольниками.
Должны быть преданы анафеме и отлучены от церкви все эти участники так называемого синода - от Гундяева до других.

grashupfer 16 октября 2018 | 11:58

pattrick: О! Боевитый чихуахуа по кличке Патрик.) Угрожаешь? Ну-ну, не трясись. Сидеть!)

polikarpich 16 октября 2018 | 12:04

grashupfer: У него паранойя. Всё время на него с Путиным кто-то нападает.

laits 16 октября 2018 | 12:54

pattrick: девизии гитлера под Москвой били вместе с Украинцами. По статистике Украина на втором месте после России по убитым военнослужащим во время ВОВ. Во времена крымских войн с Турцией малороссы составляли до 80 процентов военных в действующих войсках, проскольку находились рядом с местом будущих сражений и призывались в войска в первую очередь.

laits 16 октября 2018 | 13:04

pattrick: что эта битва в долгую
----------------------------
Украина стремится поддерживать либеральные ценности и Порошенко скорее всего сойдет с политической арены как прездент, нучерез 4 года стопроцентно, если не сейчас. Поэтому в долгую или нет его не касается. А вот привычка чекистов рф ссорится со всеми подряд по периметру кто не согласен ниче хорошегонашей стране никогда не принесет. Только время потеряем на свары и еще сильнее отстанем от других европейских стран в развитии экономики, науки и технологий. А отставание в таких важных областях ведет к ЗАВИСИМОСТИ от других стран, в первую очередь передовых . К зависимости и рабству.

varlam59 16 октября 2018 | 12:21

andre_klimov: Очевидность в обратном тому, что говорит Порошенко. Большинство православных церквей в мире на стороне РПЦ, а не бандеровцев.
Порошенко врёт на кадом шагу и ему давно пора обратиться к психиатру. Неудивительно, что его рейтинг на Украине около нуля.

ivan444 16 октября 2018 | 12:24

varlam59: Это тебе кто сказал. ВЦИОМ? ВЦИОМу верить - себя не уважать!

vasyakirin 16 октября 2018 | 11:40

Если Мы огородим весь Мир колючей проволокой, кто окажется на свободе?

pyco_mypucmo 16 октября 2018 | 11:40

РПЦ - это секта Гундяя теперь.

vladimirbelarus 16 октября 2018 | 12:23

pyco_mypucmo: Предаю анафеме всех алкопопов и раскольников в РПЦ!

xuato 16 октября 2018 | 11:42

Московская секта считает, что только она имеет право на интеллектуальную собственность в виде религии православия, а у всех остальных подделка в виде копии.

vorthyn 16 октября 2018 | 12:08

xuato: Главное - на материальную собственность

gvs 16 октября 2018 | 11:42

Будет Русская церковь Летающего православного Стерха ))))

andreyoo 16 октября 2018 | 11:45

Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции, считает президент Украины Пётр Порошенко
---
Ой! Сдается мне если УПЦ КП получит таки автокефалию или Томос патриархом следует сделать не Филарета, а таки Порошенко

(комментарий скрыт)

ura_123 16 октября 2018 | 11:52

andreyoo: Как получите свой Томос (что маловероятно) сразу сделайте патриархом путина,лаврова или косачёва)))) А гораздо более лучше плясунью Марию 3.!

andreyoo 16 октября 2018 | 11:54

ura_123: Как получите свой Томос (что маловероятно) ...
---
1. А к кому ты обращаешься?
2. Если ты имеешь ввиду РПЦ МП, то ей Томос не нужен. Он у ей уж был.
3. Ты дурачек?

andre_klimov 16 октября 2018 | 11:58

andreyoo:
Откуда у РПЦ МП томос? Вроде как выяснили на Соборе, что его и не было никогда. Просто признаный "самосвят", что само по себе не так страшно и можно тоже Вселенского просить о том же, что и для УПЦ.

А мне вот интересно, за нарушение церковной субординации и самочинность анафема полагается?

andreyoo 16 октября 2018 | 12:03

andre_klimov: Вроде как выяснили на Соборе, что его и не было никогда.
---
Извините, не слежу за Соборами так пристально. Что-что, там выяснили?
И заодно, будь ласка, как иудей иудею проясните насчет церковной субординации.

andre_klimov 16 октября 2018 | 12:08

andreyoo:
Ответ ниже - ссылка на канон.

andreyoo 16 октября 2018 | 12:24

andre_klimov: Ответ ниже - ссылка на канон.
---
Ссылка притянута не к месту.
Тема "что именно выяснил Синод" избегается.

ura_123 16 октября 2018 | 12:08

andreyoo: Ну ежели ты чего не знаешь,так это твои проблемы иудушка.Тем более,какое тебе дело до конфликта христианских церквей?

andreyoo 16 октября 2018 | 12:19

ura_123: А я не тебе вопрос задавал. Ты вообще дебил на окладе. Я ж тебе кажется говорил, что твой предшественник обслуживавший данный ник был значииительно умнее. Хоть и тоже либерастом конченным.

chnch 16 октября 2018 | 12:07

andreyoo: Дурачёк здесь ты , с глупой шуткой . Томас дают церкви, а не каким то личностям. Понял? И ни Филорет, ни Порашенко, ни Путин не причём.

andreyoo 16 октября 2018 | 12:21

chnch: Таки ТомОс. И таки ФилАрет. А и да... ПорОшенко.
Учи писать имена кумиров правильно! Молодец, что Путина без ошибок.

chnch 16 октября 2018 | 12:36

andreyoo: Ну с тем, что ты дурачёк ты не споришь. Это уже хорошо. Пункт номер два. У меня нет, и по определению не может быть кумиров. Я либерал. И таки ты уяснил . кому даётся томос?

andreyoo 16 октября 2018 | 12:40

chnch: Только обширным поражением головного мозга, вызванного чрезмерным увлечением либерализмом, можно объяснить, твое видение, что я якобы написал про Томос выдаваемый человеку.

chnch 16 октября 2018 | 12:58

andreyoo: Отмазка дешёвенькая. на уровне "патриотика " -"я я сказал, а не сказал ,а поняли, а не поняли и воообще" Так ты не либерал? Ты быдло и раб, не любящий свою свободу? Хозяина себе нашёл, или в поиске? Не отвечай, это вопрос был риторический, мне не рабы ,не слуги не нужны...

grashupfer 16 октября 2018 | 12:06

ura_123: Значит Машка патриархессой станет... Или патриархеркой?

ura_123 16 октября 2018 | 12:14

grashupfer: Да без разницы)))

apontiy 16 октября 2018 | 11:59

andreyoo: А ты иди в кассу и получи свою автоФекалию - 11.80!

andreyoo 16 октября 2018 | 12:42

apontiy: Вот почему? Почему хомячки когда не знают что ответить, сразу про кассу вспоминают? Это от ограниченности ума или оттого, что они всегда о ней думают?

a_111111 16 октября 2018 | 12:29

andreyoo: Главой церкви в Византии был император...А разве Порошенко не византийского типа правитель?! Правда до нашего ему далеко... Но он хочет его перещеголять:)

javva_100 16 октября 2018 | 11:49

Разорвала,потому что у РПЦ есть свой "самый правильный путь" : --- Это путь в глубокую-преглубокую задницу. Там ей и самое место!!!

wasielna 16 октября 2018 | 11:51

К сожалению, он прав - самоизоляция.

andreyoo 16 октября 2018 | 11:58

wasielna: К сожалению, ...
---
Вот вы изображаете сожаление? А позвольте поинтересоваться.
Вы верующая, вы православная, какого патриархата?
Вы относитесь к МП, но привыкли ездить помолиться в КонП и теперь вас огорчает запрет?

wasielna 16 октября 2018 | 12:17

andreyoo: На молитву запрета быть не может. Да и на молитвословие тоже. Неважно. где человек молится. Важно, чтобы молитва была искренней, а помыслы чисты. И Бог услышит.
А сожаление вызывает факт ссоры и раздробление организаций, входящих в Христианскую Церковь. Все эти мелкотравчатые раздоры и смешные амбиции ослабляют Христианское течение.

andreyoo 16 октября 2018 | 12:45

wasielna: Красиво пишете. Но не по существу.
"Вы верующая, вы православная, какого патриархата?"

za_rodinu_za_stalina 16 октября 2018 | 11:59

wasielna: а что константинопольская патриархия это весь мир?!!
это самая маленькая православная церковь

andre_klimov 16 октября 2018 | 12:05

za_rodinu_za_stalina:
Я не христианин, но с бюрократическими системами знаком неплохо, в силу профессиональной необходимости. Поэтому - вот вам ответ: "28-й канон Халкидонского собора".

andreyoo 16 октября 2018 | 12:16

andre_klimov: вот вам ответ: "28-й канон Халкидонского собора".
---
Фррр... Ответ не верный. данный канон был направлен на терки с Римом.

unprejudiced 16 октября 2018 | 12:07

Президент Петр Порошенко предложит парламенту передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому Патриарху. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко во время согласительного совета во вторник, 16 октября.

Короче каклы, никакого томоса не будет, все церкви секты филарета просто отдадут Константинополю. И начали с главной церкви секты Сатаны - Андреевской.

andreyoo 16 октября 2018 | 12:48

unprejudiced: Президент Петр Порошенко предложит парламенту передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому Патриарху
---
Похоже на взятку. Причем дать решил недвижимостью, принадлежащей не КП и, на всякий случай, не МП, а автокефалам.

mogilev_ 16 октября 2018 | 12:11

Путь деградации русской церкви начался не вчера. Ему как минимум 300 лет. И главная причина — это слияние церковного руководства с государством. Первым шагом это была никоновская реформа, повлекшая за собой страшный, бессмысленный в своей беспощадности раскол. Далее последовала унизительная петровская реформа, когда церковь стала государственным департаментом результатом чего стал ужасный разгром церкви после Октябрьской революции. И вот снова следование в курсе государственного имперско-шовинистического курса нынешнего российского руководства, привело русскую церковь в раскол и самоизоляцию.
Печально….

a_111111 16 октября 2018 | 12:15

Если честно Гундяева и РПЦ не жалко....
Но не об этом! Я так понимаю на Украине Порошенко теперь занимается церковью... О
свободе совести на Украине можно забыть... В России хотя-бы формально она существует:)

ppvngavr 16 октября 2018 | 12:16

О 2-ом церковном расколе, на который пошли РПЦ и Кремль, можно прочитать в моей новой публикации:
"Второй церковный раскол": https://www.proza.ru/2018/10/16/531

fekoff 16 октября 2018 | 12:17

Не надо мешать МП, пусть катятся к чертям.

varlam59 16 октября 2018 | 12:17

Православные в мире на стороне РПЦ, а не бандеровцев.

Леонид Калашников:
«Константинопольский патриархат полностью под влиянием Америки. Это же знают в церковном мире», — сказал депутат.

Он обратил внимание, что Варфоломей прислал экзархов из Канады и США, где в украинской диаспоре немало бывших бандеровцев.

«У меня иллюзий нет. Геополитические режиссеры стоят за шторами, но политически все это осуществляется на Украине, чтобы не дать хоть каким-то интеграционным процессам на постсоветском пространстве состояться. Единая нация, язык, церковь (лозунг президента Украины Петра Порошенко, — прим. ИА REGNUM) — разрушили сначала повсюду, теперь до церкви добрались. Закулиса мировая давно за нас взялась», — заявил Леонид Калашников.

Прав. Поддерживаю на все сто.

citizeneco 16 октября 2018 | 12:28

РПЦ встала на путь самоизоляции, зато у её «пастырей» неплохо получается петь «Мурку», будут теперь исполнять вместо проповедей и призывов к смирению и добру, в духе путинской гопнической политики, так сказать.

yeryoma 16 октября 2018 | 12:29

1. В православии - пентархия,т.е. есть 5 главенствующих церквей. А не какая-то одна.
2. РПЦ сама может предоставлять Томас на землях, которые по общему признанию остальных относятся к ней. Т.е. Украина по общему признанию относится к РПЦ.
3. Вмешательство одних церквей в дела других является нарушением канонов, что и делает константинопольский патриарх, тем самым нарушая каноны и провоцируя раскол, т.е. став раскольников. Кстати, расколтники - одни из самых страшных грешников в православии
Вывод: константинопольский патриарх встал на путь раскольчества, т.к. ломает каноны.

alex_sionist 16 октября 2018 | 12:43

Любуюсь наблюдая за шабашем православных христиан которым один иудейский раввин на которого они все молятся заповедовал подставить вторую щеку , но поступают они согласно ветхому завету "глаз за глаз".

timwlad91 16 октября 2018 | 12:48

Русская православная церковь, разорвав общение с Константинополем, встала на путь самоизоляции — Порошенко
----------
Ну вообще то кто выстраивает именные секты состоящие из алчных дегенератов на основе того ,что соседний богач пообещал содержать в роскоши , и есть проявления дебилизма .

aist 16 октября 2018 | 13:01

Атеисты-фетишисты, кои комментируют этого барыгу-сатаниста, зачем вы лезете в церковные дела?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками ещё одного конфликта Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками ещё одного конфликта Незадолго до драки с чиновником в столичном кафе, футболисты со своей компанией избили еще одного человека…

5 202 6 58885 09.10
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, футбол, видео, события
Голосование
Совместимы ли черная комедия и история блокадного Ленинграда?
5 72 6 5156 15.10
Новости

Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата Под запрет попали все православные церкви в Анталье, храмы Стамбула и ряд церквей в Греции

5 81 6 7084
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть 4. Военный врач из ГРУ Александр Мишкин («Петров») получил Звезду Героя и квартиру в Москве Учитывая то, что и Мишкин, и Чепига получили от Путина звезду Героя России за некие подвиги в Украине, вероятно, квартиры им  достались в качестве материальной части вознаграждения…

5 484 6 148748 09.10
Kспецслужбы, расследования, скрипаль, рф, великобритания, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 159 6 14079 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 294 6 28465 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

Турчак потребовал ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатном удостоверение фильму «Праздник» о блокадном Ленинграде

5 52 6 5122
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 131 6 13289 10.10
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 87 6 9255 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Новости

За молитвы в храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ теперь ждёт наказание А верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Такие пояснения дал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук.

5 62 6 6922
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Православная мобилизация. Кремль, ответим жёстко! Нам опять придётся сплотиться вокруг Президента и РПЦ, так как наступают смутные времена и люфты диванных либералов могут нам дорого обойтись. Это не значит, что надо затягивать гайки и душить оппозицию…

5 264 6 30453 08:00
Kукраина, рф, конфликты, религия, донбасс, крым, политика, события
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

Вся система, которая у нас существует, она далеко не соответствует Конституции. И в этом очень большая проблема…

5 124 6 14409 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 250 6 29307 10.10
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Отгадайте с трёх раз Конечно же, Майдан назван «госпереворотом» — ну, ладно, пусть так, — ваш Путин просто от Майдана чешется. Но высокомерно и иронично писать о попытках независимого государства иметь свою независимую церковь?..

5 108 6 43622 09.10
Kрпц, религия, украина, конфликты, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Разведчики – это не сентиментальные ревнивые девицы, понимаете? Которые, вот, реальная разведслужба. Они, так сказать, устраняют людей, устраняют серьезную угрозу…

5 132 6 17454 10.10
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Новости

Московский патриархат призывает российских туристов соблюдать решение синода Московский патриархат призывает российских туристов соблюдать решение синода, который полностью разорвал своё общение с Константинополем

5 72 6 9460

Популярное за неделю

Новости

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем Этот шаг стал ответом на решение Вселенского патриархата начать процедуру предоставления автокефалии церкви Украины…

5 26 6 12017
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 72 6 176605 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 250 6 29307 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 295 6 373194 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 281 6 196970 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7343855
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3706397

Сегодня в эфире