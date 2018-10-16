Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик о 90% российской аудитории
Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик о 90 процентов российской аудитории, утверждает Владимир Мединский. По словам министра культуры, остальные 10 процентов не откликаются исключительно из вредности, поскольку, по сути, им возразить нечего. Мединский уверен, что люди в России хотят духовной и нравственной стабильности, хотят понимать, что такое хорошо и что такое плохо.
Комментарии15
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spb_aborigen 16 октября 2018 | 11:42
Ну какие у этой власти "ценности"?)
Отнять и разделить? Украсть и соврать?
nitsahon 16 октября 2018 | 11:47
spb_aborigen: кроме материальных - почти никаких... все остальное - производные от материальных..
gordy 16 октября 2018 | 11:53
Большинство тянет к большинству, поскольку большинство пренебрегает личной индивидуальностью?
dorin1987 16 октября 2018 | 11:48
spb_aborigen: Как какие? Совок, застой, "дедываевале", "можемповторить", "всыпем пиндосам", "англичанка гадит", и что-то там про мишку в тайге. Царек РФ мозгами застрял во времени "дарагога-леонида-ильича", и свой режим тянет в том же направлении.
cromwel 16 октября 2018 | 11:42
А кроме духовной стабильности люди ничего не желают что ли?
lenin3 16 октября 2018 | 11:44
cromwel: как в песне:"А на кладбище всё спокойненько..."
hastings 16 октября 2018 | 11:45
У народа выработся запрос на православный сталинизм и сакрализацию власти. Вот наш духовный путь на века!
polikarpich 16 октября 2018 | 11:54
hastings: И что, Мединский может всех научить понимать, что такое хорошо и что такое плохо?
chubuk 16 октября 2018 | 11:56
Вот поди-ка разбери, про что он: толи о крепостном праве, которое воспел председатель КС России, толи о второй важнейшей профессии, о которой постоянно вспоминает президент России.
piter_ug 16 октября 2018 | 11:57
//традиционным ценностям и разумному консерватизму //
А с какого бока к ним приклепать выходцев из питерской подворотни и плагиаторов?
polikarpich 16 октября 2018 | 12:00
piter_ug: Ну как с какого? Ведь прям почти открытым текстом дают понять, что воровать - это и есть традиционные ценности и разумный консерватизм. И это хорошо.
А тот, кто мешает этому - неразумен. И это плохо.
natayak 16 октября 2018 | 12:01
О, да. Россияне жаждут, чтобы понимание добра и зла исходило исключительно от Мединского!
alex_sionist 16 октября 2018 | 12:15
Апеллирование власти к традиционным ценностям и разумному консерватизму находит отклик о 90 процентов российской аудитории
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Это какие ценности ? Лапти ,лучина, борода лопатой,балалайка, домострой, десятина церкви находит отклик 90%?
eternity88 16 октября 2018 | 12:22
Горячий отклик у 90% также находило "аппелирование к ценностям марксизма-ленинизма", когда эти ценности по телеку крутили. Показывайте гей-парады и трогательное кино про духовность в гомосексуальных семьях почаще и сегодняшние ватники себе глаза и губы подкрашивать начнут и гулять по центральным улицам, застенчиво улыбаясь и взявшись за ручки... а может даже и без георгиевских ленточек на груди!
iia 16 октября 2018 | 12:22
90%? Наглая ложь.