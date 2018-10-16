В Министерстве культуры пока не могут дать объективную оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград, прокатное удостоверение которому потребовали не выдавать в руководстве «Единой России» и в Российском военно-историческом обществе. О позиции ведомства нам рассказала директор департамента кинематографии Ольга Любимова.

Авторы фильма «Праздник» говорят, что их картина о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо.