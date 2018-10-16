В Министерстве культуры пока не могут дать объективную оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград
В Министерстве культуры пока не могут дать объективную оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград, прокатное удостоверение которому потребовали не выдавать в руководстве «Единой России» и в Российском военно-историческом обществе. О позиции ведомства нам рассказала директор департамента кинематографии Ольга Любимова.
Авторы фильма «Праздник» говорят, что их картина о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо.
Комментарии18
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askold_rurik 16 октября 2018 | 11:40
Надо сперва высказаться Путину.
pattrick 16 октября 2018 | 11:43
В Министерстве культуры пока не могут дать объективную оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград...
Проведите аудиторскую проверку это фильма, голову даю на отрез за то что 30-40% бюджета фильма, было разворовано весёлой этнической мафией.
polikarpich 16 октября 2018 | 11:51
pattrick: Тебя за язык никто не тянул. Шею готовь, печальный этнический тролль.
alex_sionist 16 октября 2018 | 12:26
pattrick: У меня складывается впечатление что этническая мафия совершила над вами в детстве развратные действия .Вы как господин Шевченко даже если говорите о погоде обязательно добавляете что дождь в Москве это слезы палестинских детей.
pattrick 16 октября 2018 | 12:46
alex_sionist:
Все кто говорит про коррупцию в российских медицине, образовании,
культуре, СМИ, науке... все они были изнасилованы космополитами, а остальные, не изнасилованные, помалкивают об этом?
gregor 16 октября 2018 | 11:42
В Министерстве культуры пока не могут дать объективную оценку фильму «Праздник» про блокадный Ленинград
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Подождём ......пока Песков ,от имени Кремля , даст оценку .., можно смотреть этот фильм 140 миллионам Россиян или они , не доросли Россияне в большинстве своём , а 86 % это большинство , до понимания самостоятельно соображать .
chimp2013 16 октября 2018 | 11:44
Недаром Запад в затруднении отнести Россию к Европе.
nds_01 16 октября 2018 | 11:47
А разве жизнь начальства в блокадном Ленинграде была не такой, как показано в фильме? В таких случаях объективную оценку надо давать не фильму, а жалобщикам из ЕР и Военно-исторического общества: хотят держать людей в неведении ради сохранения статуса священной коровы для представителей власти.
chnch 16 октября 2018 | 12:00
nds_01: А какой она показана в ещё не доснятом, и не смонтированном фильме, который никто не видел ? Такой , или не такой? Вам не кажется,что эта дискуссия просто классический тест на идиотизм? Если кто то возбудился и слюной забрызгал на окружающих, пора в дурку , на лечение... Причем, как "всецело осуждающих", так и те кто "за правду" выглядят одинаково тупыми. Один минкульт сохранил разум.. ( не думал, что с Мединским в чём то соглашусь..)
nds_01 16 октября 2018 | 12:40
chnch: Вопрос, который я сформулировала, не утверждение. Не обратили внимание? Ведь представители ЕР и Военно-исторического общества уже написали какую-то бумагу, или не? И предположила, каким был мотив (власть - священная корова), потому что у ЕР и Военно-исторического общества никаких других мотивов до сих пор не имелось. Менялись только формы претензий.
chnch 16 октября 2018 | 12:51
nds_01: Правильно. Я тоже думаю, что смотреть нужно со стороны, а не участвовать в споре, кто тупее...
timwlad92 16 октября 2018 | 11:52
Надобно в начальных титрах дать оценку этому фильму ^ праздник^ словами режисера,что этот фильм ^праздник^ есть сатира о полном извращении творческой интелегенции россии которая есть основа общественного социального обрарвания ,и которые своим нравственным развратом допускают этот кошмар пещерного выживания особей .
Ну по словам самого создателя этого фильма,надобно измень имена,фамилии,названия дав абстрактные вывески этим героям и месту где просходят события.
Это есть желание само6о автора фильма который сам же дал оценку,что это абстракция на тему пира во время чумы.
Затраты на коректирову темы с адресноых нападок на общую тему праздника во время чумы тоже оплачивает автор.
polikarpich 16 октября 2018 | 11:57
timwlad92: Я ничё не понял, а вот noxery_88, видать, уловил смысл, раз лайкнул.
noxepy_88 16 октября 2018 | 12:06
polikarpich: Именно. Редкий случай. Согласен, что лучше было бы дать абстрактные вывески и декорации. Считаю, что не к чему ворошить события, когда ещё у многих свежа память об этом. Считаю, что объективно нет никакой нужды в этом фильме сейчас, и что его демонстрация не приведет ни к чему, кроме как к усугублению раскола в нашем обществе.
chnch 16 октября 2018 | 12:13
polikarpich: Два сапога пара..
timwlad91 16 октября 2018 | 12:31
polikarpich: Я ничё не понял, а вот noxery_88, видать, уловил смысл, раз лайкнул.
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Автор фильма "праздник" сказал,что их картина о людях с привилегиями, которые даже во время чумы устраивают пир,то есть в блокаду умудрялись жить хорошо.
И исходя из комментария самого автора фильма ,что это фильм сатира на тему пир во время чумы,то соотвественно надобно убрать из фильма имена,названия и пручую адресную направленность и образовать общую тему сатиры на пир во время чумы в годы пещерной борьбы за выживания причиной которого стала разврат творческой интеллигенции ,которая ответственная за общественное социальное образование и тем самым допустившие этот кошмар пира во время чумы.
Это и надо написать в титрах в начале фильма,что это сатира на творческую интеллигенцию допустившие своей развратной алчностью этот кошмар пещерного выживания особей.
Это в Библии говорится,развращение системы социального образования в потребление выживания живота своего за которое ответственная творческая интеллигенция подменившие собой Церковь в борьбе за бюджетную кормушку .
Не надо делить,надо передавать преемственность Христианского Учения.
Иначе будет то,что показано в сатире пира во время чумы в городе Н во время блокады пришельцами.
asyrj 16 октября 2018 | 11:57
Министерство цензуры пока еще не определилось.
(В отличие от министерства тонзуры).
kryimzdick 16 октября 2018 | 12:08
Смерть Сталина запретили показывать, а все равно все посмотрели. 21 век на дворе если чё