Руководство Госдумы считает, что пришло время отказаться от нормы, которая позволяет лишать депутата права голоса

По словам спикера Вячеслава Володина, вскоре будет внесена соответствующая поправка в регламент. Он отметил что дума – место для дискуссий и аргументов. Однако депутаты не должны заниматься популизмом. Так Володин отреагировал на выступление депутата от фракции КПРФ Ольги Алимовой. Она с трибуны заявила, что «власть не чувствует социального раскола и продолжает «доить» собственный народ».