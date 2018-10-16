Руководство Госдумы считает, что пришло время отказаться от нормы, которая позволяет лишать депутата права голоса
По словам спикера Вячеслава Володина, вскоре будет внесена соответствующая поправка в регламент. Он отметил что дума – место для дискуссий и аргументов. Однако депутаты не должны заниматься популизмом. Так Володин отреагировал на выступление депутата от фракции КПРФ Ольги Алимовой. Она с трибуны заявила, что «власть не чувствует социального раскола и продолжает «доить» собственный народ».
Комментарии10
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cromwel 16 октября 2018 | 11:40
А что Алимова не права?
serge_moro 16 октября 2018 | 11:42
cromwel: Алимова все правильно сказала. Но,кто ее услышал среди всех этих зажравшихся обормотов.
lenin3 16 октября 2018 | 11:42
cromwel: конечно,права,знает,о чём говорит:сама доит...
tv_victim 16 октября 2018 | 11:42
"Им никто не запрещает. Они сами не должны"!
И. Сталин.
ura_123 16 октября 2018 | 11:54
И чё,внезапно дума станет местом для дискуссий?
ugas 16 октября 2018 | 12:27
ura_123: Конечно, вот только лишат права голоса тех, кто сдуру сказал правду.
zemljanka 16 октября 2018 | 11:54
Бог лишил их совести. Продавшиеся за место у корыта.
chnch 16 октября 2018 | 12:02
zemljanka: Нельзя лишить того, чего от роду не было.
vserg 16 октября 2018 | 12:03
"пришло время..." - более идиотской фразой является только "есть мнение" :)
clandestino 16 октября 2018 | 13:05
А у них и так не было права голоса. Тявкают пр команде. Оно и правильно. Что эти человекообразные могут сказать?