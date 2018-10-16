Российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался от боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором

Не смотря на предложенный гонорар в 15 млн долларов. Шестого октября Нурмагомедов победил в Лас-Вегасе Макгрегора и защитил титул UFC в легком весе. Команда ирландца предложила реванш. Однако штаб Хабиба ответил отказом.

Дядя российского спортсмена Алекс Нурмагомедов заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что скандальный ирландец не интересен Хабибу. И посоветовал Мак Грегору становится в очередь.

Куда больше на сегодняшний день вероятность того, что Нурмагомедов выйдет на бой против боксера Флойда Мэйуэзера-младшего. В ответ на предложение Хабиба, 40-летний американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию. Поединок, предположительно, пройдет по правилам бокса. Именно в ринге в прошлом году Мейуэйзер победил все того же Макгрегора.

Добавим, что тогда непобедимый Мейуэзер-младший заявил о завершении спортивной карьеры.