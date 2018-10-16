Российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался от боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором
Не смотря на предложенный гонорар в 15 млн долларов. Шестого октября Нурмагомедов победил в Лас-Вегасе Макгрегора и защитил титул UFC в легком весе. Команда ирландца предложила реванш. Однако штаб Хабиба ответил отказом.
Дядя российского спортсмена Алекс Нурмагомедов заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что скандальный ирландец не интересен Хабибу. И посоветовал Мак Грегору становится в очередь.
Куда больше на сегодняшний день вероятность того, что Нурмагомедов выйдет на бой против боксера Флойда Мэйуэзера-младшего. В ответ на предложение Хабиба, 40-летний американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию. Поединок, предположительно, пройдет по правилам бокса. Именно в ринге в прошлом году Мейуэйзер победил все того же Макгрегора.
Добавим, что тогда непобедимый Мейуэзер-младший заявил о завершении спортивной карьеры.
Комментарии7
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severnaj 16 октября 2018 | 11:09
Да ладно, надо бы было закрепить триумф, а так ....как то размыто, закончилось скандалом, пояс чуть не отобрали. Не, надо отшлифовать.
mmm_333 16 октября 2018 | 11:16
severnaj: Он если с Флойдом встретиться, то больше гораздо заработает, все просто.
vikwlad 16 октября 2018 | 11:28
Трусливым оказался Нурмагомедов. Наверное чувствует, что проиграет.
skull____ 16 октября 2018 | 11:10
Не знаю даже, за 15 лямов мог бы ещё разок начистить фейс Конора...
Но деньги вперёд)
vladimirbelarus 16 октября 2018 | 11:16
Зассал однозначно!!!
zemljanka 16 октября 2018 | 11:22
Молодец, Хабиб.
Удачи.
imellendorf 16 октября 2018 | 11:29
Хех. За бой с Мэнни Пакьяо один только гонорар Майвезера составил аж 210 миллионов