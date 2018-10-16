Сбербанк получит два небоскрёба в районе Москва-сити
Сбербанк получит два небоскрёба в районе Москва-сити, сообщает агентство Reuters. По его данным, общая площадь недвижимости составляет 160 тысяч квадратных метров. Небоскрёбы перейдут Сбербанку от бизнесмена Руслана Байсарова. Соответственно нынешний головной офис банка на улице Вавилова будет выставлен на продажу.
В Сбербанке от комментариев пока воздерживаются.
Комментарии1
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eniro 16 октября 2018 | 11:15
А каких можно ждать комментариев? Что сбербанк (якобы) повышает капитализацию? А я бы предположил, что таким образом происходит обналичивание, конвертация и дальнейший вывоз капитала. Дурят Россиян.