Минздрав разрабатывает новые способы борьбы с курением. Одна из них — «обезличенные» пачки сигарет

Упаковки без логотипов, с названиями марок, написанными единым шрифтом. Эта мера показала себя эффективной в целом ряде стран, сказала в интервью «РИА Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова. Однако, по ее словам, решение этого вопроса требует корректировки законодательства Евразийского экономического союза. Среди шагов в сфере табачного регулирования, которые прорабатывает Минздрав совместно с экспертами, сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа разрешенных для курения мест и дополнительное информирование населения о вреде табака. Т.е., как отметила Скворцова, главная задача в настоящее время — «последовательная денормализация курения».

Глава Минздрава напомнила, что ранее Россия была в числе самых курящих стран. А после принятия «системного и сбалансированного антитабачного законодательства», потребление табака снизилось более чем на 20%. Но останавливаться на этом нельзя, считает министр: с ходом времени происходит адаптация и потребление может расти.

Напомним, меры по борьбе с курением в России вступили в силу в 2014 году. Тогда, в частности, запретили курение в кафе, поездах дальнего следования, на платформах электричек и у входа в метро. А еще до этого на пачках сигарет начали печатать устрашающие картинки.