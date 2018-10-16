Минздрав разрабатывает новые способы борьбы с курением. Одна из них — «обезличенные» пачки сигарет
Упаковки без логотипов, с названиями марок, написанными единым шрифтом. Эта мера показала себя эффективной в целом ряде стран, сказала в интервью «РИА Новости» министр здравоохранения Вероника Скворцова. Однако, по ее словам, решение этого вопроса требует корректировки законодательства Евразийского экономического союза. Среди шагов в сфере табачного регулирования, которые прорабатывает Минздрав совместно с экспертами, сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа разрешенных для курения мест и дополнительное информирование населения о вреде табака. Т.е., как отметила Скворцова, главная задача в настоящее время — «последовательная денормализация курения».
Глава Минздрава напомнила, что ранее Россия была в числе самых курящих стран. А после принятия «системного и сбалансированного антитабачного законодательства», потребление табака снизилось более чем на 20%. Но останавливаться на этом нельзя, считает министр: с ходом времени происходит адаптация и потребление может расти.
Напомним, меры по борьбе с курением в России вступили в силу в 2014 году. Тогда, в частности, запретили курение в кафе, поездах дальнего следования, на платформах электричек и у входа в метро. А еще до этого на пачках сигарет начали печатать устрашающие картинки.
Комментарии11
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spb_aborigen 16 октября 2018 | 11:09
Ну не с алкоголем же бороться, в самом деле)
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 11:29
ИМХО: Самый ПРАВИЛЬНЫЙ метод борьбы с курением - объяснение Детям(!!!!) того, что это НАФИГ не нужно!!!! СПЛОШНЫЕ минусы и ни Одного плюса ...
gregor 16 октября 2018 | 11:15
Минздрав разрабатывает новые способы борьбы с курением. Одна из них — «обезличенные» пачки сигарет
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Вот -вот ..... и продавать разрешить не с 7 утра .а с 7-30 ... очень поможет в борьбе .
И на водке не писать водка , и на боярышнике не писать "боярышник " и на шампанском не писать "шампанское " ....
Купил бутылку и дома , откупорив , попробовав ...... поймёшь ,что купил ,водку или подсолнечное масло .
Можно ещё бороться с водкой ,наливая в бутылку керосин .
zloy_sok 16 октября 2018 | 11:16
Пусть у любой школы пройдутся после уроков. Школьники любых возрастов пыхтят как паровозы.
zemljanka 16 октября 2018 | 11:19
Спасибо Минздрава за заботу о здоровье граждан страны.
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 11:29
zemljanka: БРЕД это, а не Забота ...
sergey1971 16 октября 2018 | 11:19
Ну и что дадут эти обезличенные пачки сигарет? Какая-то имитация бурной деятельности.
zkotor 16 октября 2018 | 11:23
У этих "правителей" какая то особая тяга к издевательству, глуму без всяких причин, а только ради самого процесса. Надеюсь дураков которые считают, что эта вовина свора как то заботится о народе и хочет улучшать его жизнь не осталось. Это власть малефиков творящих зло ради самого зла
natalia2108 16 октября 2018 | 11:24
Какая-то идиотская избирательность со ссылкой "такое есть в ряде стран".Ну возьмите вы кучу всего хорошего, что есть даже не в "ряде", а во всех цивилизованных странах и тянитесь к хорошему. Но, нет с упорством маньяков выискивают самое гадкое и неприятное и кидаются применять на нас, несчастных от таких правителей и министерш, как Скворцова.
cromwel 16 октября 2018 | 11:29
Дибилы те кто это придумал. Больше слов нет.
x_signal 16 октября 2018 | 11:33
Война с ветряными мельницами.