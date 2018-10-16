Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата
Под запрет попали все православные церкви в Анталье, храмы Стамбула и ряд церквей в Греции. Трудно придется также русским, живущим в европе. Об этом сказал настоятель храма святой Татьяны при МГУ Владимир Вигилянский.
За нарушение мирянам придется покаяться на исповеди за непослушание церкви.
Комментарии57
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luger_max_otto 16 октября 2018 | 11:04
Теперь Путину и на Афон не поехать, к любимому ослику...
babchendrysch 16 октября 2018 | 11:08
Прихожане Русской Православной Церкви положили на константинопольский патриархат... с прибором.
И в сложившейся ситуации это разумно.
pattrick 16 октября 2018 | 11:12
Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата...
Это мелочи жизни, бытовой пустяк, в сравнении с возможной операцией по принуждению Украины к миру.
testmeter 16 октября 2018 | 11:17
pattrick: Константинополь тоже "к миру" будешь принуждать? Не обосрёсси?
bukovskiy 16 октября 2018 | 11:20
testmeter: Там и нужно то принудить к миру один офис или сколько он там занимает в Стамбуле....
pattrick 16 октября 2018 | 11:23
Ради сохранения украинской государственности и жизней граждан Украины, на избивайте священников и прихожан УПЦ МП. Ради вашего же блага, не провоцируйте россиян на ответные меры.
kara_kan 16 октября 2018 | 11:28
testmeter: luger_max_ot Даже ср-ть не придеться. Это сделает Эрдоган вопрос недолгого времяни....
polikarpich 16 октября 2018 | 11:18
pattrick: К миру с кем? Украина на кого-то напала?
А России вообще не стоит делать телодвижений в том направлении, а то так "принудят", что действительно все санкции бытовыми пустяками покажутся.
raffal 16 октября 2018 | 11:22
pattrick: ...возможной операцией по принуждению Украины к миру
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Повара крёмлёвской политкухни не смогли просчитать последствия для России даже на пол-шага вперёд, затевая крымскую авантюру. Сомневаюсь, что эта способность у них появится спонтанно. Однако, прошло четыре года и немало в мире изменений. И всё это не в пользу России.
Прогноз последствий эскалации агрессии, которую Вы назвали "принуждение к миру", могут быть роковыми для самой России.
Это не приглашение к дискуссии, согласия с Вами не жду, а сколь-нибудь веских аргументов обосновать у Вас нет.
pattrick 16 октября 2018 | 11:28
raffal:
Водопад Уичита падает так же, как пали сами уичита. "Украинские" санкции исчезнут тогда, когда исчезнет сама Украина.
polikarpich 16 октября 2018 | 11:32
pattrick: Или Россия. Так ведь?
aleks301177 16 октября 2018 | 11:29
pattrick: ты что ли принуждать пойдёшь??? поделом вам, патрикам! сидите дома, не хрен ездить путриотам по разным странам и молитесь на своего Пу дальше.
pattrick 16 октября 2018 | 11:34
aleks301177:
Поделом нам? Ещё ничего не кончилось. Даже и не начиналось. Может статься так, что проститутская Украина подавится этим Томосом, не сможет проглотить его своей глубокой проститутской глоткой.
edyunia 16 октября 2018 | 11:14
babchendrysch: \\Прихожане Русской Православной Церкви положили\\
Ты один из них? Обычно в храмах прихожане молятся, а не кладут с прибором.
polsan 16 октября 2018 | 11:15
babchendrysch: Тролль ты кроме слов " положить .... с прибором" - другие знаешь?! )) Одно и тоже каждый день пишешь! Тебе ж деньги платят, ты на работе! Нельзя так халатно к своим обязанностям относится! )) Давай тролль, головой думай, работай над собой! ))
polikarpich 16 октября 2018 | 11:26
polsan: Он, конечно, тролль. Только глупый очень.
polikarpich 16 октября 2018 | 11:22
babchendrysch: Да, Кирюшка действительно положил на всех прихожан РПЦ МП с прибором, как ты любишь. И на тебя тоже, если ты прихожанин.
eniro 16 октября 2018 | 11:32
babchendrysch: Юродиевый провел замер состояния общественного мнения как агрегата мнений индивидуального себя во многих ипостасях. Смотри, хлопчик, можешь и не воскреснуть,- кто там в твоем окружении, не Крысобой ли?
dvdd 16 октября 2018 | 11:15
luger_max_otto: спокойно! Гундяев готовит обновление. Путина причислят к пророкам и начнут поклоняться ему. Уж перекраивать так по-крупному
luger_max_otto 16 октября 2018 | 11:24
Пророк, говорите? Хе!
Не катит он на пророка, на беса- причем не мелкого, а среднего- вполне катит. Вон, здесь его поклонники некоторые себя с рожками рисуют- понимают, что почем.
post_v 16 октября 2018 | 11:04
в "Деле Пусси Райот" прокуратура и РПЦ ссылались на постановления Трульского собора (7 век н.э.). 11-е правило Трульского собора запрещало различные отношения с иудеями под страхом отлучения от церкви, в том числе запрещало ходить в бани с ними.
Посему насущный вопрос – когда же РПЦ и прокуратура займутся вопросом помывки православных вместе с иудеями в бане?
Туристы когда еще доедут до Родоса, а в баню православные каждую неделю ходят…
sneer1 16 октября 2018 | 11:23
post_v: Тут ситуация хуже. Апостольские правила и постановления того же собора (если интересно, могу поискать, где-то тут кому-то находил) запрещают принимать помощь врачей-иудеев. Вот где засада-то...
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 11:05
Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата/ - КАК рпц намерена это "контролировать"???
seryj_wolk 16 октября 2018 | 11:16
johnbmw: Верой в единого бога тут уже не пахнет. Пахнет истерикой, беаспомощностью и обидой жуликов.
dvdd 16 октября 2018 | 11:17
johnbmw: ты не знаком с кухней прихожан, они сдадут своих с потрохами. Это же секта. Там поощряется чувство вины и прочие психические отклонения. Не путать с истинной верой и набожностью
kryimzdick 16 октября 2018 | 11:05
у 99% прихожан и раньше на это денег не было
punyoshohlai 16 октября 2018 | 11:07
Кто теперь РПЦ? Православные сунниты или шииты?
ft18 16 октября 2018 | 11:19
punyoshohlai: Православные путиниты, скорее!
belovnikita 16 октября 2018 | 11:28
punyoshohlai: воровская секта.
ppvngavr 16 октября 2018 | 11:07
О 2-ом церковном расколе, на который пошли РПЦ и Кремль, можно прочитать в моей новой публикации:
"Второй церковный раскол": https://www.proza.ru/2018/10/16/531
drgonish 16 октября 2018 | 11:30
ppvngavr:
Читаю ваш экскурс о раскольничестве РПЦ.
[без участия Константинопольского патриарха и епископов Западной Руси, сместили законно поставленного Константинопольским патриархом Киевского митрополита грека Исидора]
А вы не в курсе в каком сане они его прислали? Не в курсе, что Папа навязал Константинополю заключить флорентийскую унию, которая предполагает христианам кланяться папскому престолу? И ваш Исидор подставил под ней подпись. И приехал в Россию в сане кардинала. И провел свою службу с католическим крестом и поминаниями Папы.
Не удивительно, что его ссаными тряпками погнали, а от окатоличевшегося Константинополя провозгласили независимость. Предательство православной веры Византию не спасло. Папа, обещавший за унию протекторат от османов, привычно отсиделся в сторонке.
Вам все это не известно?
Кого вы называете раскольниками? Вы же просто тупо врете.
gvs 16 октября 2018 | 11:08
Адептам РПЦ теперь можно в мечеть, но в Константинопольские храмы - ни ногой ))))
specsalos 16 октября 2018 | 11:09
Тааак... Шо там в России еще осталось такого чего не разломала и не опозорила путинская группировка? Да почитай уже и ничего.... До всего эти с-ки дотянулись за 18 лет...
ft18 16 октября 2018 | 11:10
Нужно за Путина молиться!!
punyoshohlai 16 октября 2018 | 11:13
ft18: Нужно за Путина молиться!!
А как ?
Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит (с) Александр Сергеевич
ft18 16 октября 2018 | 11:17
punyoshohlai: Как?? Россиянин не должен спрашивать, КАК! Лишняя Хромосома знает, как!
sneer1 16 октября 2018 | 11:30
punyoshohlai: Да очень просто, как Pussy Riot : "Богородице, Дева, Путина прогони, прогони!" (С)
fedor57 16 октября 2018 | 11:10
РПЦ давно стала политическим инструментов в руках Кремля. Каяться за то что не хочешь плясать под дудку Кремля глупо и смешно.
gregor 16 октября 2018 | 11:10
Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата
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А кто мне запретит ?
Я и Льва Толстого больше уважаю ,чем Кирилла .
И Кирилл , мне читать Льва Толстого, не запретит .
Лев Толстой Писатель , русский писатель , гений ,умница , классик ..., а кто Кирилл ?
stalinator 16 октября 2018 | 11:11
Подождите. Это всего лишь громкое заявление-пустышка. В Турции всего лишь один храм КП и все.... Ну,так пишут СМИ. И что?На входе в этот храм будет стоять патруль из РПЦ и контролировать кто там молиться и не пускать? Бред.
compare 16 октября 2018 | 11:12
ну,люди сами знают,что им потребно.а что нет и "указивки" в таком личном,как Вера,не канают,ну никак...это -к "совкам",те привыкли...
vlabumur 16 октября 2018 | 11:25
compare: "совкам",те привыкли...
+++++++++++++++++++++++
"Совки" они фигу всегда в кармане держат за ними тоже глаз да глаз нужен.
zloy_sok 16 октября 2018 | 11:12
Вчера святые места, а сегодня нельзя. Чиновники в рясах с ума сходят!
zemljanka 16 октября 2018 | 11:13
"Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе? (С)
ansata 16 октября 2018 | 11:15
"Отец, прости им, ибо не ведают, что творят" (Лк.23:34)
apels 16 октября 2018 | 11:16
Ну и как теперь Путин?
А русским за рубежом проще. Не думаю, что они так все побежали исполнять приказы РПЦ:) Вопросы веры чиновничьих указов не требуют.
zkotor 16 октября 2018 | 11:18
Прихожанам, если они действительно веруют, бежать надо сломя голову от этой гундяевской шарашки ибо где точно Бога нет так это в его епархии
piter_ug 16 октября 2018 | 11:19
//За нарушение мирянам ..//
А что если миряне верят в Бога, а не в вороватых наместников?
Тогда можно?
dvdd 16 октября 2018 | 11:22
piter_ug: в России можно только то, что разрешено чиновниками и не можно, что запрещено. Вот завтра запретят солнце на Украине и хана им
valery_manko 16 октября 2018 | 11:20
Интересный подход. Ладно, территория каноническая. Допустим, что это так. А люди какое отношение имеют к территории? Какое собачье дело церкви, в храм какого патриархата кто-то ходит? Или есть "канон" о крепостном состоянии верующих? Впрочем, я не удивлюсь и этому. Молитесь, господа, молитесь. Патриархи всегда думают о вас!
sneer1 16 октября 2018 | 11:20
Бедные, бедные, прихожане русской православной церкви. Их очень, очень-очень жаль... Где ж им теперь окормляться-то во вражеском стане?? Придется возвращаться на Родину, и нести копеечку Гундяеву в официальный деньгоприемник...
belovnikita 16 октября 2018 | 11:30
sneer1: еще и чек при входе предъявлять. Заверенный. с печатью, иначе что ж, забесплатно что ли гундяю гундеть? :-)
sam2018 16 октября 2018 | 11:21
Констатинопольские приходы занимают около 10% от всех правсоставных церквей мира - что по этому поводу так скулить!?
Большинство православных митрополий поддерживают решение УПЦ !
testmeter 16 октября 2018 | 11:27
sam2018: "Большинство православных митрополий поддерживают решение УПЦ !" ///
Оговорочка по Фрейду получилась?
rena1960 16 октября 2018 | 11:23
Самыми пострадавшими,после потери денежных потоков с Украины,станут приходы глубинки РФ...,МП РПЦ надо будет возмещать убытки...
a_m_59 16 октября 2018 | 11:23
Вообще-то все крещёные крестились в церкви под покровительством Константинопольского патриархата...Как можно отказаться от церкви, которая крестила нас...Если, конечно, человек действительно верующий...
spravka2004 16 октября 2018 | 11:29
И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него...
/Евангелие от Матфея гл.6/
Но....мы то знаем, что "вера" и "верующие" - суть разные понятия... Лицемерие и ложь с верхней ступеньки и до последней.