Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата...

Под запрет попали все православные церкви в Анталье, храмы Стамбула и ряд церквей в Греции. Трудно придется также русским, живущим в европе. Об этом сказал настоятель храма святой Татьяны при МГУ Владимир Вигилянский.

За нарушение мирянам придется покаяться на исповеди за непослушание церкви.