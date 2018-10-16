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11:02, 16 октября 2018

Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата

Под запрет попали все православные церкви в Анталье, храмы Стамбула и ряд церквей в Греции. Трудно придется также русским, живущим в европе. Об этом сказал настоятель храма святой Татьяны при МГУ Владимир Вигилянский.

За нарушение мирянам придется покаяться на исповеди за непослушание церкви.

Комментарии

57

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luger_max_otto 16 октября 2018 | 11:04

Теперь Путину и на Афон не поехать, к любимому ослику...

babchendrysch 16 октября 2018 | 11:08

Прихожане Русской Православной Церкви положили на константинопольский патриархат... с прибором.

И в сложившейся ситуации это разумно.

pattrick 16 октября 2018 | 11:12

Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата...

Это мелочи жизни, бытовой пустяк, в сравнении с возможной операцией по принуждению Украины к миру.

testmeter 16 октября 2018 | 11:17

pattrick: Константинополь тоже "к миру" будешь принуждать? Не обосрёсси?

bukovskiy 16 октября 2018 | 11:20

testmeter: Там и нужно то принудить к миру один офис или сколько он там занимает в Стамбуле....

pattrick 16 октября 2018 | 11:23

Ради сохранения украинской государственности и жизней граждан Украины, на избивайте священников и прихожан УПЦ МП. Ради вашего же блага, не провоцируйте россиян на ответные меры.

kara_kan 16 октября 2018 | 11:28

testmeter: luger_max_ot Даже ср-ть не придеться. Это сделает Эрдоган вопрос недолгого времяни....

polikarpich 16 октября 2018 | 11:18

pattrick: К миру с кем? Украина на кого-то напала?
А России вообще не стоит делать телодвижений в том направлении, а то так "принудят", что действительно все санкции бытовыми пустяками покажутся.

raffal 16 октября 2018 | 11:22

pattrick: ...возможной операцией по принуждению Украины к миру
__________________
Повара крёмлёвской политкухни не смогли просчитать последствия для России даже на пол-шага вперёд, затевая крымскую авантюру. Сомневаюсь, что эта способность у них появится спонтанно. Однако, прошло четыре года и немало в мире изменений. И всё это не в пользу России.
Прогноз последствий эскалации агрессии, которую Вы назвали "принуждение к миру", могут быть роковыми для самой России.
Это не приглашение к дискуссии, согласия с Вами не жду, а сколь-нибудь веских аргументов обосновать у Вас нет.

pattrick 16 октября 2018 | 11:28

raffal:

Водопад Уичита падает так же, как пали сами уичита. "Украинские" санкции исчезнут тогда, когда исчезнет сама Украина.

polikarpich 16 октября 2018 | 11:32

pattrick: Или Россия. Так ведь?

aleks301177 16 октября 2018 | 11:29

pattrick: ты что ли принуждать пойдёшь??? поделом вам, патрикам! сидите дома, не хрен ездить путриотам по разным странам и молитесь на своего Пу дальше.

pattrick 16 октября 2018 | 11:34

aleks301177:

Поделом нам? Ещё ничего не кончилось. Даже и не начиналось. Может статься так, что проститутская Украина подавится этим Томосом, не сможет проглотить его своей глубокой проститутской глоткой.

edyunia 16 октября 2018 | 11:14

babchendrysch: \\Прихожане Русской Православной Церкви положили\\
Ты один из них? Обычно в храмах прихожане молятся, а не кладут с прибором.

polsan 16 октября 2018 | 11:15

babchendrysch: Тролль ты кроме слов " положить .... с прибором" - другие знаешь?! )) Одно и тоже каждый день пишешь! Тебе ж деньги платят, ты на работе! Нельзя так халатно к своим обязанностям относится! )) Давай тролль, головой думай, работай над собой! ))

polikarpich 16 октября 2018 | 11:26

polsan: Он, конечно, тролль. Только глупый очень.

polikarpich 16 октября 2018 | 11:22

babchendrysch: Да, Кирюшка действительно положил на всех прихожан РПЦ МП с прибором, как ты любишь. И на тебя тоже, если ты прихожанин.

eniro 16 октября 2018 | 11:32

babchendrysch: Юродиевый провел замер состояния общественного мнения как агрегата мнений индивидуального себя во многих ипостасях. Смотри, хлопчик, можешь и не воскреснуть,- кто там в твоем окружении, не Крысобой ли?

dvdd 16 октября 2018 | 11:15

luger_max_otto: спокойно! Гундяев готовит обновление. Путина причислят к пророкам и начнут поклоняться ему. Уж перекраивать так по-крупному

luger_max_otto 16 октября 2018 | 11:24

Пророк, говорите? Хе!
Не катит он на пророка, на беса- причем не мелкого, а среднего- вполне катит. Вон, здесь его поклонники некоторые себя с рожками рисуют- понимают, что почем.

post_v 16 октября 2018 | 11:04

в "Деле Пусси Райот" прокуратура и РПЦ ссылались на постановления Трульского собора (7 век н.э.). 11-е правило Трульского собора запрещало различные отношения с иудеями под страхом отлучения от церкви, в том числе запрещало ходить в бани с ними.

Посему насущный вопрос – когда же РПЦ и прокуратура займутся вопросом помывки православных вместе с иудеями в бане?

Туристы когда еще доедут до Родоса, а в баню православные каждую неделю ходят…

sneer1 16 октября 2018 | 11:23

post_v: Тут ситуация хуже. Апостольские правила и постановления того же собора (если интересно, могу поискать, где-то тут кому-то находил) запрещают принимать помощь врачей-иудеев. Вот где засада-то...

johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 11:05

Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата/ - КАК рпц намерена это "контролировать"???

seryj_wolk 16 октября 2018 | 11:16

johnbmw: Верой в единого бога тут уже не пахнет. Пахнет истерикой, беаспомощностью и обидой жуликов.

dvdd 16 октября 2018 | 11:17

johnbmw: ты не знаком с кухней прихожан, они сдадут своих с потрохами. Это же секта. Там поощряется чувство вины и прочие психические отклонения. Не путать с истинной верой и набожностью

kryimzdick 16 октября 2018 | 11:05

у 99% прихожан и раньше на это денег не было

punyoshohlai 16 октября 2018 | 11:07

Кто теперь РПЦ? Православные сунниты или шииты?

ft18 16 октября 2018 | 11:19

punyoshohlai: Православные путиниты, скорее!

belovnikita 16 октября 2018 | 11:28

punyoshohlai: воровская секта.

ppvngavr 16 октября 2018 | 11:07

О 2-ом церковном расколе, на который пошли РПЦ и Кремль, можно прочитать в моей новой публикации:
"Второй церковный раскол": https://www.proza.ru/2018/10/16/531

drgonish 16 октября 2018 | 11:30

ppvngavr:

Читаю ваш экскурс о раскольничестве РПЦ.

[без участия Константинопольского патриарха и епископов Западной Руси, сместили законно поставленного Константинопольским патриархом Киевского митрополита грека Исидора]

А вы не в курсе в каком сане они его прислали? Не в курсе, что Папа навязал Константинополю заключить флорентийскую унию, которая предполагает христианам кланяться папскому престолу? И ваш Исидор подставил под ней подпись. И приехал в Россию в сане кардинала. И провел свою службу с католическим крестом и поминаниями Папы.

Не удивительно, что его ссаными тряпками погнали, а от окатоличевшегося Константинополя провозгласили независимость. Предательство православной веры Византию не спасло. Папа, обещавший за унию протекторат от османов, привычно отсиделся в сторонке.

Вам все это не известно?
Кого вы называете раскольниками? Вы же просто тупо врете.

gvs 16 октября 2018 | 11:08

Адептам РПЦ теперь можно в мечеть, но в Константинопольские храмы - ни ногой ))))

specsalos 16 октября 2018 | 11:09

Тааак... Шо там в России еще осталось такого чего не разломала и не опозорила путинская группировка? Да почитай уже и ничего.... До всего эти с-ки дотянулись за 18 лет...

ft18 16 октября 2018 | 11:10

Нужно за Путина молиться!!

punyoshohlai 16 октября 2018 | 11:13

ft18: Нужно за Путина молиться!!

А как ?
Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит (с) Александр Сергеевич

ft18 16 октября 2018 | 11:17

punyoshohlai: Как?? Россиянин не должен спрашивать, КАК! Лишняя Хромосома знает, как!

sneer1 16 октября 2018 | 11:30

punyoshohlai: Да очень просто, как Pussy Riot : "Богородице, Дева, Путина прогони, прогони!" (С)

fedor57 16 октября 2018 | 11:10

РПЦ давно стала политическим инструментов в руках Кремля. Каяться за то что не хочешь плясать под дудку Кремля глупо и смешно.

gregor 16 октября 2018 | 11:10

Прихожане русской православной церкви больше не смогут молиться в храмах константинопольского патриархата
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А кто мне запретит ?
Я и Льва Толстого больше уважаю ,чем Кирилла .
И Кирилл , мне читать Льва Толстого, не запретит .
Лев Толстой Писатель , русский писатель , гений ,умница , классик ..., а кто Кирилл ?

stalinator 16 октября 2018 | 11:11

Подождите. Это всего лишь громкое заявление-пустышка. В Турции всего лишь один храм КП и все.... Ну,так пишут СМИ. И что?На входе в этот храм будет стоять патруль из РПЦ и контролировать кто там молиться и не пускать? Бред.

compare 16 октября 2018 | 11:12

ну,люди сами знают,что им потребно.а что нет и "указивки" в таком личном,как Вера,не канают,ну никак...это -к "совкам",те привыкли...

vlabumur 16 октября 2018 | 11:25

compare: "совкам",те привыкли...
+++++++++++++++++++++++
"Совки" они фигу всегда в кармане держат за ними тоже глаз да глаз нужен.

zloy_sok 16 октября 2018 | 11:12

Вчера святые места, а сегодня нельзя. Чиновники в рясах с ума сходят!

zemljanka 16 октября 2018 | 11:13

"Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе? (С)

ansata 16 октября 2018 | 11:15

"Отец, прости им, ибо не ведают, что творят" (Лк.23:34)

apels 16 октября 2018 | 11:16

Ну и как теперь Путин?
А русским за рубежом проще. Не думаю, что они так все побежали исполнять приказы РПЦ:) Вопросы веры чиновничьих указов не требуют.

zkotor 16 октября 2018 | 11:18

Прихожанам, если они действительно веруют, бежать надо сломя голову от этой гундяевской шарашки ибо где точно Бога нет так это в его епархии

piter_ug 16 октября 2018 | 11:19

//За нарушение мирянам ..//

А что если миряне верят в Бога, а не в вороватых наместников?
Тогда можно?

dvdd 16 октября 2018 | 11:22

piter_ug: в России можно только то, что разрешено чиновниками и не можно, что запрещено. Вот завтра запретят солнце на Украине и хана им

valery_manko 16 октября 2018 | 11:20

Интересный подход. Ладно, территория каноническая. Допустим, что это так. А люди какое отношение имеют к территории? Какое собачье дело церкви, в храм какого патриархата кто-то ходит? Или есть "канон" о крепостном состоянии верующих? Впрочем, я не удивлюсь и этому. Молитесь, господа, молитесь. Патриархи всегда думают о вас!

sneer1 16 октября 2018 | 11:20

Бедные, бедные, прихожане русской православной церкви. Их очень, очень-очень жаль... Где ж им теперь окормляться-то во вражеском стане?? Придется возвращаться на Родину, и нести копеечку Гундяеву в официальный деньгоприемник...

belovnikita 16 октября 2018 | 11:30

sneer1: еще и чек при входе предъявлять. Заверенный. с печатью, иначе что ж, забесплатно что ли гундяю гундеть? :-)

sam2018 16 октября 2018 | 11:21

Констатинопольские приходы занимают около 10% от всех правсоставных церквей мира - что по этому поводу так скулить!?
Большинство православных митрополий поддерживают решение УПЦ !

testmeter 16 октября 2018 | 11:27

sam2018: "Большинство православных митрополий поддерживают решение УПЦ !" ///
Оговорочка по Фрейду получилась?

rena1960 16 октября 2018 | 11:23

Самыми пострадавшими,после потери денежных потоков с Украины,станут приходы глубинки РФ...,МП РПЦ надо будет возмещать убытки...

a_m_59 16 октября 2018 | 11:23

Вообще-то все крещёные крестились в церкви под покровительством Константинопольского патриархата...Как можно отказаться от церкви, которая крестила нас...Если, конечно, человек действительно верующий...

spravka2004 16 октября 2018 | 11:29

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него...

/Евангелие от Матфея гл.6/

Но....мы то знаем, что "вера" и "верующие" - суть разные понятия... Лицемерие и ложь с верхней ступеньки и до последней.

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