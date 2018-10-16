Саудовская Аравия, возможно, готовится признать убийство журналиста на территории своего консульства в Турции
На этом фоне в Эр-Рияд этим утром прилетел госсекретарь США.
Майка Помпео на встречу с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом отправил американский президент. Дональд Трамп общался с лидером Саудовской Аравии и заявил, что тот отрицает причастность к убийству обозревателя The Washington Post Джамала Хашогги. Глава Белого дома предположил, что убийцы могли действовать самовольно. Подробности должен будет узнать госсекретарь.
Тем временем американский канал CNN узнал о подготовке Эр-Риядом отчета с официальным признанием преступления. В документе будет сказано, что журналиста убили в результате спецоперации, но она не была согласована с властями, виновных ждет наказание. Как отмечают источники телеканала, содержание отчета еще не утвердили и текст могут
изменить.
2 октября Хашогги был в Стамбуле и зашел в консульство Саудовской Аравии за справкой для предстоящей свадьбы. Обратно не вышел. Предположительно, его убили и расчленили агенты королевских спецслужб.
В ночь на вторник турецкие следователи провели осмотр здания консульства.
Комментарии8
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skull____ 16 октября 2018 | 11:05
Прям даже интересно введут " честные неполживые страны Европы" санкции против кровавого режима, который убивает журналистов?)))
Ваши ставки?
za_stalina 16 октября 2018 | 11:08
Лицо США Израиля и пр "демократов".
spb_aborigen 16 октября 2018 | 11:12
Не стали Саудиты долго визжать, мол, "этанемы", "авыдокажите"...
pampey 16 октября 2018 | 11:15
Пусть это средневековье на "ягуарах" не морочит нам голову, пытаясь перевести стрелки на своих идиотов.
zemljanka 16 октября 2018 | 11:16
Соболезнование невесте и родным журналиста.
vasya_von_smetankin 16 октября 2018 | 11:18
Эти саудиты - просто лохи и слабаки!
Вот по-настоящему Духовные Цари никогда бы ни в чём не признались!
matsuvi 16 октября 2018 | 11:20
Саудитам надо у наших учится. Не признаваться ни в коем случае, даже когда за руку поймали.
gregor 16 октября 2018 | 11:23
Признать - это удел смелых .
Настамнет - это удел труса и невежества .