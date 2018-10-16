Саудовская Аравия, возможно, готовится признать убийство журналиста на территории своего консульства в Турции

На этом фоне в Эр-Рияд этим утром прилетел госсекретарь США.

Майка Помпео на встречу с королем Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом отправил американский президент. Дональд Трамп общался с лидером Саудовской Аравии и заявил, что тот отрицает причастность к убийству обозревателя The Washington Post Джамала Хашогги. Глава Белого дома предположил, что убийцы могли действовать самовольно. Подробности должен будет узнать госсекретарь.

Тем временем американский канал CNN узнал о подготовке Эр-Риядом отчета с официальным признанием преступления. В документе будет сказано, что журналиста убили в результате спецоперации, но она не была согласована с властями, виновных ждет наказание. Как отмечают источники телеканала, содержание отчета еще не утвердили и текст могут

изменить.

2 октября Хашогги был в Стамбуле и зашел в консульство Саудовской Аравии за справкой для предстоящей свадьбы. Обратно не вышел. Предположительно, его убили и расчленили агенты королевских спецслужб.

В ночь на вторник турецкие следователи провели осмотр здания консульства.