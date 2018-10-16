"Во Франции объявлены зоной бедствия пострадавшие от наводнения районы"

В спасении людей и ликвидации последствий разгула стихии участвуют несколько сотен человек, рассказал побывавший на месте событий премьер-министр Франции Эдуард Филип.

Причиной стихийного бедствия метеорологи видят в аномально высокой температуре воды Средиземного моря. Сейчас она на 3,5 градуса выше нормы.