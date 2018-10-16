Во Франции объявлены зоной бедствия пострадавшие от наводнения районы
В спасении людей и ликвидации последствий разгула стихии участвуют несколько сотен человек, рассказал побывавший на месте событий премьер-министр Франции Эдуард Филип.
Причиной стихийного бедствия метеорологи видят в аномально высокой температуре воды Средиземного моря. Сейчас она на 3,5 градуса выше нормы.
Комментарии1
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perestarok 16 октября 2018 | 11:04
"Во Франции объявлены зоной бедствия пострадавшие от наводнения районы"
Надо строить правильно, тогда не будет зон бедствия.