Семьи погибших в результате теракта на борту самолёта «Когалымавиа» над Синаем могут получить до 800 000 $ от Египта
Семьи погибших в результате теракта на борту самолёта «Когалымавиа» над Синаем могут получить до восьмисот тысяч долларов от Египта. Как пишет «Коммерсантъ», египетский суд установил, что ответственность перевозчика должна регулироваться Монреальской Конвенцией. Это даёт возможность требовать компенсации по египетским законам. При этом иск родственников погибших к властям этой страны суд ранее отклонил.
Напомню, в результате теракта в октябре 2015 года погибли более 200 человек.
Комментарии7
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alexey65 16 октября 2018 | 10:51
Что-то я мысли автора поста не уловил.
Суд решил, что необходимо руководствоваться Монреальской конвенцией и родственники могут получить по 800 т. от страны, суд которой в этом им ранее отказал.
Это как?
gonduras_on_colima 16 октября 2018 | 10:55
// Напомню, в результате теракта в октябре 2015 года погибли более 200 человек. //
А что по этому поводу говорят власти Высокодуховной?
Как продвигается расследование катастрофы, которой уже три года?
К примеру, расследование по МН-17 за 4 с небольшим года уже закончено, дело передаётся суд.
И походу было три промежуточных доклада.
Зато по Аэробусу над Синаем - полный ноль инфы.
Портянки, вы ближе к власти, что пишут в методичках по этому случаю?
alexey65: // Суд решил, что необходимо руководствоваться Монреальской конвенцией и родственники могут получить по 800 т. от страны, суд которой в этом им ранее отказал.
Это как? //
Иск, поданный родственниками погибших в общем порядке, суд отклонил.
Но если сослаться на Монреальскую конвенцию, то по ней причитается вот такая сумма.
Ну, как-то так.
Только вот молчат все хором о расследовании, хотя было ясно уже через несколько часов, что это теракт.
Этих террористов хотя бы ищут?
Если да, то какие органы?
Какие действия уже проведены, каковы хотя бы промежуточные результаты?
Вот какие вопросы нужно ставить.
tonight 16 октября 2018 | 10:56
Тогда и раша должна выплатить компенсацию семьям погибших в малазийком боенге
skull____ 16 октября 2018 | 11:03
tonight: Укродупа сбила, а " раша" должна выплачивать?
gonduras_on_colima 16 октября 2018 | 11:20
skull____: // Укродупа сбила, а " раша" должна выплачивать? //
Ну поскули ещё, удило ватное.
Даже хозяева вашего тролльчатника стесняются нести подобную хрень, над которой весь цивилизованный мир только потешается и глумится.
skull____ 16 октября 2018 | 11:25
gonduras_on_colima:Цивилизованный мир это кто? Дебилы в шароварах? )
Вот увидишь, малыш, сколько бы тут не истерили и не лайкали друг другу, правда всплывет. Ракетка то в Буке укрогабонская была. Остальное всё ваши слюни.
tonight 16 октября 2018 | 11:14
skull____: Ну зачем отпиратся, уже даказано всё. Что за манера сначала долго отпираются а потом признают под тяжестью улик, как ввод войск в Афган сначала тоже отрицали. Как гопники ведут себя (. Если Путин хочет снятия санкций он должен принать и выплатить компенсацию.