Семьи погибших в результате теракта на борту самолёта «Когалымавиа» над Синаем могут получить до 800 000 $ от Египта

Семьи погибших в результате теракта на борту самолёта «Когалымавиа» над Синаем могут получить до восьмисот тысяч долларов от Египта. Как пишет «Коммерсантъ», египетский суд установил, что ответственность перевозчика должна регулироваться Монреальской Конвенцией. Это даёт возможность требовать компенсации по египетским законам. При этом иск родственников погибших к властям этой страны суд ранее отклонил.

Напомню, в результате теракта в октябре 2015 года погибли более 200 человек.