Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как ожидается, сегодня объявит о своей отставке

Это нужно для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

Внеочередные выборы многие политологи называют последним этапом бархатной революции, в результате которой Никол Пашинян пришел к власти. Бывший журналист и депутат парламента стал лидером уличных протестов. От власти был отстранен Серж Саргсян, который 10 лет был президентом, затем сделал Армению парламентской республикой и пересел в кресло премьера. Из-за протестов новым премьером стал Пашинян, который сменил рюкзак, кепку и футболку цвета на хаки на костюм с галстуком. Обозреватели ряда местных СМИ пишут, что риски потерять кресло премьера для него минимальны. Ключевые партии согласились не выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства. Отказался от борьбы за пост премьер-министра и бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Ожидается, что внеочередные выборы пройдут в Армении 9-10 декабря.