Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как ожидается, сегодня объявит о своей отставке
Это нужно для роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
Внеочередные выборы многие политологи называют последним этапом бархатной революции, в результате которой Никол Пашинян пришел к власти. Бывший журналист и депутат парламента стал лидером уличных протестов. От власти был отстранен Серж Саргсян, который 10 лет был президентом, затем сделал Армению парламентской республикой и пересел в кресло премьера. Из-за протестов новым премьером стал Пашинян, который сменил рюкзак, кепку и футболку цвета на хаки на костюм с галстуком. Обозреватели ряда местных СМИ пишут, что риски потерять кресло премьера для него минимальны. Ключевые партии согласились не выдвигать своих кандидатов на пост главы правительства. Отказался от борьбы за пост премьер-министра и бывший президент Армении Роберт Кочарян.
Ожидается, что внеочередные выборы пройдут в Армении 9-10 декабря.
Комментарии4
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bjudjetnik 16 октября 2018 | 10:40
Новые люди -новые надежды и ожидания. Надеюсь Армения перестанет быть маленькой коррумпированной Россией. После "революции" армянский народ заслуживает гораздо лучшего
venezianez49 16 октября 2018 | 11:05
bjudjetnik:
Может быть, Вам стоило бы бросить "коррумпированную Россию" и присоединиться к соотечественникам ? Чего Вы мучаетесь в Москве ?
vikwlad 16 октября 2018 | 11:32
Успеха Пашиняну! Лишь бы только путинская шпана не вмешалась в ход выборов.
zemljanka 16 октября 2018 | 11:25
Удачи, Армения.