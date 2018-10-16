Сегодня Никулинский суд Москвы приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста «Спартака» Глушакова с женой Дарьей
Сегодня Никулинский суд Москвы приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей.
Глушаков и его супруга подали обоюдные иски «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей». В рамках процесса счета и имущества футболиста были арестованы. При этом ранее сообщалось, что Глушаков, предположительно, нарушил решение Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса. И вывел из совместно нажитого имущества около 100 миллионов рублей.
Известно, что у супругов в собственности дом в престижном поселке на Новой Риге. Цена которого — более двух миллионов долларов. Денису и Дарье также принадлежат несколько квартир в Москве. Глушаков ездит на автомобиле марки «Бентли» стоимостью примерно 5,5 миллиона рублей
Супруги, которые поженились в 2010 году, некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись. У Глушаковых в браке родились две дочери – Валерия и Александра.
Комментарии4
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gad123 16 октября 2018 | 10:14
Да, событие мирового масштаба! Достойное в упоминании на ЭХЕ!!!! Может сразу, как этих...
gregor 16 октября 2018 | 10:24
Сегодня Никулинский суд Москвы приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста «Спартака» Глушакова с женой Дарьей
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Ух ты .... , а вот у меня сегодня кошка родила вчера котят .
podwodnik 16 октября 2018 | 10:36
А чем развод с Дарьей отличается от разводов с Екатериной, Анной, Варварой и т.д.? Повесьте в ленту новостей весь список разводящихся сегодня - полюбопытствуем от нечего делать.
sharko_2 16 октября 2018 | 10:47
Страна требует видеотрансляцию!