Сегодня Никулинский суд Москвы приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста «Спартака» Глушакова с женой Дарьей

Сегодня Никулинский суд Москвы приступит к рассмотрению дела о разводе футболиста столичного «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей.

Глушаков и его супруга подали обоюдные иски «о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства несовершеннолетних детей». В рамках процесса счета и имущества футболиста были арестованы. При этом ранее сообщалось, что Глушаков, предположительно, нарушил решение Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса. И вывел из совместно нажитого имущества около 100 миллионов рублей.

Известно, что у супругов в собственности дом в престижном поселке на Новой Риге. Цена которого — более двух миллионов долларов. Денису и Дарье также принадлежат несколько квартир в Москве. Глушаков ездит на автомобиле марки «Бентли» стоимостью примерно 5,5 миллиона рублей

Супруги, которые поженились в 2010 году, некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись. У Глушаковых в браке родились две дочери – Валерия и Александра.