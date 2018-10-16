Скончался один из основателей Microsoft Пол Аллен. Одному из богатейших людей планеты было 65 лет

Без Пола Аллена всемирно известной компании, сделавшей персональный компьютер доступным, скорее всего не было бы. Именно он убедил своего школьного друга Билла Гейтса бросить в 70-ые учебу в Гарварде и заняться собственным делом, во-вторых, именно Аллен придумал название будущего IT-гиганта.

Пол Аллен занимался техническими разработками, в частности создал операционную систему MS DOS и редактор Word. Компанию он покинул после ссоры с Гейтсом в 80-ые, но оставался ее акционером. Состояние Аллена оценивается в 20 с лишним миллиардов долларов.

Почти 30 лет бизнесмен боролся с онкологическим заболеванием. Несколько раз успешно лечился. При жизни он жертвовал огромные деньги на различные проекты. Например, инвестировал в строительство частного космического корабля, вкладывался в институт исследования мозга, изучение вируса Эбола и финансировал жилье для бездомных.

Аллен обещал отдать большую часть состояния на благотворительные цели. Он ни разу не был женат.