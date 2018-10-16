Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека получит новые функции
Как сообщает газета «Ведомости», в частности. Он может самостоятельно проводить переговоры по искам в отношении России. Кроме того, он сможет решать вопросы, связанные с исполнением уже вынесенных решений.
По информации «Общественного вердикта», за последние 20 лет Россия выплатила почти 2 миллиарда евро в качестве компенсаций по делам, рассмотренным в Страсбургском суде.
Комментарии6
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stopkran1969 16 октября 2018 | 10:13
Сидеть со шляпой у дверей суда с табличкой "подайте на права человека в РФ"?
polsan 16 октября 2018 | 10:14
2 миллиарда евро в качестве компенсаций по делам, рассмотренным в Страсбургском суде....
Пенсионеры у которых только НТВ не узнают наверное, сколько они заплатили. )
vilingrad 16 октября 2018 | 10:25
Право на убийство Новичком, как Джеймс Бонд?
blackshard77 16 октября 2018 | 10:40
vilingrad: как забавно что в пример вы приводите британского агента)))))))
vikwlad 16 октября 2018 | 10:34
Ну, если ты уполномоченный России в Европейском суде по правам человека, то занимайся только контролем за соблюдением прав человека в России, а не защитой прав той кремлёвской шпаны, которая права россиян постоянно нарушает.
perestarok 16 октября 2018 | 11:08
"По информации «Общественного вердикта», за последние 20 лет Россия выплатила почти 2 миллиарда евро в качестве компенсаций по делам, рассмотренным в Страсбургском суде."
Вот эти 2 миллиарда надо вычесть из зарплаты судей. А у них есть из чего вычесть.