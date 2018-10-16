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10:04, 16 октября 2018

Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека получит новые функции

Как сообщает газета «Ведомости», в частности. Он может самостоятельно проводить переговоры по искам в отношении России. Кроме того, он сможет решать вопросы, связанные с исполнением уже вынесенных решений.
По информации «Общественного вердикта», за последние 20 лет Россия выплатила почти 2 миллиарда евро в качестве компенсаций по делам, рассмотренным в Страсбургском суде.

Комментарии

6

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stopkran1969 16 октября 2018 | 10:13

Сидеть со шляпой у дверей суда с табличкой "подайте на права человека в РФ"?

polsan 16 октября 2018 | 10:14

2 миллиарда евро в качестве компенсаций по делам, рассмотренным в Страсбургском суде....

Пенсионеры у которых только НТВ не узнают наверное, сколько они заплатили. )

vilingrad 16 октября 2018 | 10:25

Право на убийство Новичком, как Джеймс Бонд?

blackshard77 16 октября 2018 | 10:40

vilingrad: как забавно что в пример вы приводите британского агента)))))))

vikwlad 16 октября 2018 | 10:34

Ну, если ты уполномоченный России в Европейском суде по правам человека, то занимайся только контролем за соблюдением прав человека в России, а не защитой прав той кремлёвской шпаны, которая права россиян постоянно нарушает.

perestarok 16 октября 2018 | 11:08



"По информации «Общественного вердикта», за последние 20 лет Россия выплатила почти 2 миллиарда евро в качестве компенсаций по делам, рассмотренным в Страсбургском суде."

Вот эти 2 миллиарда надо вычесть из зарплаты судей. А у них есть из чего вычесть.

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