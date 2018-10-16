Уполномоченный России в Европейском суде по правам человека получит новые функции

Как сообщает газета «Ведомости», в частности. Он может самостоятельно проводить переговоры по искам в отношении России. Кроме того, он сможет решать вопросы, связанные с исполнением уже вынесенных решений.

По информации «Общественного вердикта», за последние 20 лет Россия выплатила почти 2 миллиарда евро в качестве компенсаций по делам, рассмотренным в Страсбургском суде.