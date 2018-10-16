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10:02, 16 октября 2018

Прихожане Русской православной церкви не должны теперь молиться в храмах Константинопольского патриархата

Это связано с разрывом отношений церквей.
Православным россиянам, оказавшимся за границей, теперь надо быть предельно осторожными. Прежде чем перекреститься в храме, а уж тем более излить душу батюшке, придется внимательно изучить вывеску. А лучше заранее выяснить, какие именно приходы теперь оказались под запретом. В РПЦ уточнили, что это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из  которых  — Родос. Безусловно, в черный список теперь попал и Афон – место паломничества православных христиан со всего мира, который является канонической территорией Константинопольского патриархата. Прихожане и тем более духовенство РПЦ не смогут там участвовать в богослужениях, молиться, причащаться, и совершать другие таинства, рассказал «Интерфаксу» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук. По его словам, для нарушивших такого рода запрет представителей духовенства предусмотрены наказания. Обычные миряне должны непременно покаяться на исповеди в непослушании Церкви.

Решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем было принято накануне. Это стало ответом на шаги Вселенского патриархата по признанию автокефалии Киевской церкви.

Комментарии

80

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nds_01 16 октября 2018 | 10:33

Если Бог един, а храм христианский, нет разницы для верующего, в каком храме он будет молиться. Запрет связан с наполняемостью церковной казны.

efilika 16 октября 2018 | 10:38

nds_01: А кто решил, что устами наших попов глаголет истина?

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lager23 16 октября 2018 | 11:07

efilika: Россия отстала от самой себя,  с некоторого времени начался период ее движения в направлении, прямо противоположном тому, в котором идет подавляющее большинство населения нашей планеты.

ft18 16 октября 2018 | 11:21

efilika: Устами РПЦ глагодит Путин! Он и есть - РПЦ! Виват Путину! Путин - Бог!!

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drgonish 16 октября 2018 | 11:01

nds_01:

Дело в том, что церковь имеет свои тысячелетние законы, часть из которых были установлены еще св. апостолами, а часть Вселенскими Соборами. И нарушение церковных канонов разрывает связь с Богом. Без каноничности церковь не хранит Благую весть Христа.

Потому, создавая новую церковь на месте действующей канонической православной церкви, является бессмысленными и не логичным шагом разделяющим людей.

В деньгах ли это дело или нет, но РПЦ вынуждена делать все эти шаги.

stalinator 16 октября 2018 | 10:34

Короче. Прихожане РПЦ не несите свои деньги Константинопольским попам.

wasilevski 16 октября 2018 | 10:37

Ну наконец то все стало на места своя. Теперь Кирилл будет указывать Иисусу в какой храм ему со мной на встречи приходить.

amrigo 16 октября 2018 | 10:39

Предельно осторожными, а то деньги не тому попу отдадут))

Вадим Ткаченко 16 октября 2018 | 10:41

какая ересь! Попы решают, где человеку можно обратиться с молитвой к своему Богу, а где нет! Не много ли на себя берут в РПЦ? Не боятся гореть в гиене огненной?

ltyio 16 октября 2018 | 10:46

Интересно, а как они мне запретят посещать эти Храмы. Верующий идет в Храм, что бы помолится Богу, но не митрополиту. Очень интересно и то, что после посещения Константинопольских Храмов или Афона надо покаяться в непослушании Церкви. А кто и где определил, что РПЦ главная и правильная церковь, и верующему надо исполнять только ее указания ? В Библии про это ничего не написано.

meteor9 16 октября 2018 | 10:54

ltyio: в Библии (Новом Завете) и про Афон ничего не написано и про Константинпольского Патриарха и про католицизм и протестантизм и др. Я думаю православные, окажись они в условной Греции будут ходить в местный храм и молится, ставить свечку и т.д. Особенно интересно как те, кто уехали и живут там и православные, которые ходят всю жизнь в церковь будут реагировать? Получается, что им там и сходить не куда всё "под проклятием и расколом"? Бред полный.

ltyio 16 октября 2018 | 11:05

meteor9: Так я про это и говорю. Все христиане верят в одного Бога, а все эти деления на католиков, православных, протестантов - это все условности, как правило определяемые местом жительства.

ft18 16 октября 2018 | 11:00

ltyio: Путин определил, какая церковь правильная, и каждый россиянин просто обязан поддерживать Путина, если он - Россиянин!

mark60n 16 октября 2018 | 11:07

ft18:Это тебе Путин лично сказал,бот путинский?

ft18 16 октября 2018 | 11:15

mark60n: Нет, это должен чувствовать каждый россиянин, Путин Великий всем Путь озарил!

ft18 16 октября 2018 | 10:46

Нужно всем молиться за Путина, за его грехи, что он молился на Афоне, петь Ему осанны, слагать оды, помогать ему как духовно, так и материально!
Россияне, сплотимся все как один в едином порыве вокруг Духовного Лидера Нации!!

menjadostali 16 октября 2018 | 11:11

ft18: Вот точно! Нам ведь давно уже намекают, что не Иисус наш Бог, а Путин! Причислим его к лику святых и будет он для РПЦ святее всех святых!!!

horseraddish 16 октября 2018 | 11:00

А кто нарушит запрет? Епитимья, анафема, отлучение? А может, объявят иностранным агентом или вовсе уголовное дело заведут?

sam2018 16 октября 2018 | 11:03

Большинство православных церквей мира поддержали действия РПЦ, как бы здесь не завывали нехристи !

testmeter 16 октября 2018 | 11:07

sam2018: Не подскажете ли, где с этой "поддержкой" можно ознакомиться? А то мы что-то ничего подобного не знаем

ltyio 16 октября 2018 | 11:09

sam2018: Т.е. тех кто ходит в Константинопольские храмы вы уже в нехристи записали ? Лично мне все равно в какой Храм идти - в Храмы Афона или Троице-Сергиевскую лавру. Я иду туда, что бы помолится Богу и мне все равно на внутренние разборки священников, которые не могут поделить доходы.

menjadostali 16 октября 2018 | 11:07

Вот и открылась вся суть института церкви, вся суть РПЦ, которую они так так тщательно маскировали! Они не посредники общения прихожан и Бога, а фирма делающая деньги на верующих! Теперь это должно быть наконец понятно всем верующим, какой позор РПЦ!!!

belovnikita 16 октября 2018 | 11:09

menjadostali: такая суть у любой секты - обворовать

andreyroma 16 октября 2018 | 11:08

афон, облом
как же родовые гнезда чаек
и прочих пресмыкающихся

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zhrv 16 октября 2018 | 11:11

- " Безусловно, в черный список теперь попал и Афон – место паломничества православных христиан со всего мира, который является канонической территорией"

Если в Кремле башни воюют между собой, то как назвать воюющие "объекты" у Седого Старика?

bandera 16 октября 2018 | 11:11

Молитесь Путину!

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