Прихожане Русской православной церкви не должны теперь молиться в храмах Константинопольского патриархата

Это связано с разрывом отношений церквей.

Православным россиянам, оказавшимся за границей, теперь надо быть предельно осторожными. Прежде чем перекреститься в храме, а уж тем более излить душу батюшке, придется внимательно изучить вывеску. А лучше заранее выяснить, какие именно приходы теперь оказались под запретом. В РПЦ уточнили, что это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос. Безусловно, в черный список теперь попал и Афон – место паломничества православных христиан со всего мира, который является канонической территорией Константинопольского патриархата. Прихожане и тем более духовенство РПЦ не смогут там участвовать в богослужениях, молиться, причащаться, и совершать другие таинства, рассказал «Интерфаксу» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук. По его словам, для нарушивших такого рода запрет представителей духовенства предусмотрены наказания. Обычные миряне должны непременно покаяться на исповеди в непослушании Церкви.

Решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем было принято накануне. Это стало ответом на шаги Вселенского патриархата по признанию автокефалии Киевской церкви.