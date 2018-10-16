Столичные власти намерены закупить туристические автобусы — амфибии, которые могут передвигаться на только по улица, но и по воде. Как передаёт Интерфакс, на закупку такого вида транспорта уже выделены значительные суммы. Такие автобусы перевозят туристов во многих городах мира. В частности, в Амстердаме, Торонто, Сан-Франциско и Будапеште.