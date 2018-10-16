Столичные власти намерены закупить туристические автобусы — амфибии
Столичные власти намерены закупить туристические автобусы — амфибии, которые могут передвигаться на только по улица, но и по воде. Как передаёт Интерфакс, на закупку такого вида транспорта уже выделены значительные суммы. Такие автобусы перевозят туристов во многих городах мира. В частности, в Амстердаме, Торонто, Сан-Франциско и Будапеште.
Комментарии14
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post_v 16 октября 2018 | 09:36
новое смертельное развлечение в России?
да в России в каждом регионе по весне или после дождей есть такой аттракцион
vasyakirin 16 октября 2018 | 09:40
post_v: Церковь распалась, готовимся к Вселенскому потопу?
boris_kiril 16 октября 2018 | 09:39
/которые могут передвигаться на только по улица, но и по воде./
Не только по УЛИЦА, но и по ВОДА!
stopkran1969 16 октября 2018 | 10:08
boris_kiril: автобус "патриарх" - ходит и по воде аки посуху, но посылают только по одному маршруту
ulagai 16 октября 2018 | 09:41
Неужели плитка денег не приносит?
perestarok 16 октября 2018 | 09:47
"Столичные власти намерены закупить туристические автобусы — амфибии
Столичные власти намерены закупить туристические автобусы — амфибии, которые могут передвигаться на только по улица, но и по воде"
А что, всемирный потоп намечается?
sarov 16 октября 2018 | 09:54
perestarok: Лучше бы Кремлёвцам их закупили, что бы и Кутузовский не перекрывать, и торпедой в случае чего...
consts 16 октября 2018 | 09:52
Это, чтоб по лужам плавать?
stopkran1969 16 октября 2018 | 09:53
А чего не дерижопли? Нет границ у идиотизма
polsan 16 октября 2018 | 09:59
stopkran1969: Ваша идея, хоть и не нова, но очень хороша, ведь! И скоро такое скорее произойдёт.
bunsh_vania 16 октября 2018 | 10:00
В Венеции же живем, ё..ть, как без них (амфибий)?
chubazzl 16 октября 2018 | 10:08
Не взлетим - так поплаваем!
vova6_let 16 октября 2018 | 10:09
Как говорили древние греки: "чего только русские не придумают, лишь бы не делать сливную канализацию" ( они бы еще автобусы на подводных крыльях закупили )
sarbus 16 октября 2018 | 10:14
Пир во время чумы.