В России могут появиться обезличенные пачки сигарет
В России могут появиться обезличенные пачки сигарет, которые не будут содержать логотипов, названия марок будет написано единым шрифтом. Также прорабатывается вопрос об уменьшении числа мест, где курение будет разрешено. Новые меры в борьбе с курением разрабатывает сейчас Минздрав, сообщила агентству РИА «Новости» министр Вероника Скворцова. По её данным, ещё недавно Россия была в числе самых курящих стран. Однако за последние годы удалось снизить потребление табака более чем на 20 процентов.
Комментарии21
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ze_danil 16 октября 2018 | 09:40
давно пора
и с бухлом надо подобное делать
tvitov66 16 октября 2018 | 10:05
ze_danil: все сигареты под единым брендом: "окурок" и бухло под акцизной маркой: "моль"
mikluho_m 16 октября 2018 | 10:05
ze_danil: и с сексом.
Женщин можно из пробирки осеменять в поликлинике.
А ходить все должны строем!
vasyakirin 16 октября 2018 | 09:42
По её данным, ещё недавно Россия была в числе самых курящих стран. Однако за последние годы удалось снизить потребление табака более чем на 20 процентов.
Аккурат с естественной убылью населения выходит....
polsan 16 октября 2018 | 09:57
vasyakirin: смертность от курения - это скорее неестественная убыль! )
consts 16 октября 2018 | 09:48
Полумеры. Надо вообще изолировать всех курящих. В резервации, где-нибудь на Новой Земле. Ведь по последним исследованиям российских ученых, курящие выделяют громадное количество канцерогенов. Даже когда не курят. Идут по улице и выделяют, отравляя всех прохожих в радиусе 534 метров. Это гораздо опаснее, чем выхлопы машин, выбросы заводов и радиации.
compare 16 октября 2018 | 10:14
consts: тогда некукрящих надо кастрировать....почему? а для большей абсурдности и зла,зла "родимого"...как же без него? вот и ты,закусив губу,шлепаешь по клавиатуре,с радостью предлагая тупую шутку,в стиле деила...а зачем? да все для того же-зло должно заполнить все поры ваты,так?
nersesov 16 октября 2018 | 10:16
consts: Наверно, как на улицу выходите, у вас сплошной стресс - везде курящие/пьющие и каждый что-то выделяет. Может, изолировать вас ? Это ведь проще, чем изолировать десятки миллионов курильщиков.
compare 16 октября 2018 | 10:16
consts: прочитал и ахнул:? так ты себя ,"писателем" называешь? ой...больше нечего сказать..это же какое из "донышек",пробито? откровенный рядовой тролль,без искры ума-"пис-ссатель"! умереть-не встать...а лучше,на "пис-ссателя",пос ать!
kunst54 16 октября 2018 | 09:50
Здесь как на выборах - один серый кандидат и никакого выбора, народ привык.
stopkran1969 16 октября 2018 | 09:50
Марка "окурок"? И елким шрифтом - окурок вредит всем
russky77 16 октября 2018 | 09:53
И будут дико популярны, как "порошок обычный" и "президент обычный"
arbat_51 16 октября 2018 | 09:53
Сигареты "Новичок" - затянулся один раз, и навсегда охота покурить отбита.
vraki 16 октября 2018 | 09:55
Горбачев - борьба с алкоголем
Путин - борьба с курением
Бедный СССР , бедная Россия
buzukin071 16 октября 2018 | 09:57
Шо - из сушеным навозом вместо турецкого табака станут набивать унифицированные обезличенные сигареты? Этак недалеко и до унифицированного бухла! Да и женщины, если приглядеться, с такого бухла и курева, все на одно лицо - только вот умищем отличаются. Не все такие мудрые, как эта дама, што нынче министром трудится. А вот некоторые вроде как и мужики, а все их гондурас беспокоит - што-то переименовывают, што-то чешут, што-то внедряют, што-то запрещают, а с древним несуществующим Константинополем и вовсе разосрались :) Не ты еще разок щит приколотить к воротам - так нет же, мля - переименовать решили :) Вот вам што - нечено делать совсем?
j_partizan 16 октября 2018 | 10:00
Курение вредно, но ещё вредней автомобильные выхлопы.
Как с ними бороться?
dekadik 16 октября 2018 | 10:04
российское говно курить невозможно....лучше вообще пусть перестанут выпускать, чем такую бадягу производить...недаром оно по сравнению в американской или европейской продукцией копейки стоит....
mikluho_m 16 октября 2018 | 10:13
dekadik: Какие нах копейки?!
Данхила пачка 2+ доллара стоит!
Охренели совсем, уже доллар им - копейка!
Москвич, что ли?
dekadik 16 октября 2018 | 10:16
mikluho_m: а в в Европе 10 евро, сравнение то образное...
chubazzl 16 октября 2018 | 10:04
Чепушилам нужно показать видимость хоть какой-то работы.
bike_nty 16 октября 2018 | 10:07
- Две пачки инфаркта пожалуйста
- Инфаркт закончился
- Ладно, тогда давайте две пачки рака легких