В России могут появиться обезличенные пачки сигарет, которые не будут содержать логотипов, названия марок будет написано единым шрифтом. Также прорабатывается вопрос об уменьшении числа мест, где курение будет разрешено. Новые меры в борьбе с курением разрабатывает сейчас Минздрав, сообщила агентству РИА «Новости» министр Вероника Скворцова. По её данным, ещё недавно Россия была в числе самых курящих стран. Однако за последние годы удалось снизить потребление табака более чем на 20 процентов.