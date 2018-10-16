Эр-Рияд вскоре может признать факт убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле

По данным телекомпании CNN, ответственность будет возложена на агентов спецслужб Саудовской Аравии, которые действовали по собственной инициативе.

До сих пор в Эр-Рияде говорили, что Хашогги свободно покинул дипмиссию. Президент США Дональд Трамп сказал, что говорил о смерти журналиста с королём Саудовской Аравии. Перевод Евроньюз.

Убитый журналист критически отзывался о нынешней политике Эр-Рияда. В прошлом году он покинул родину и поселился в США.