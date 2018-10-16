Эр-Рияд вскоре может признать факт убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле
По данным телекомпании CNN, ответственность будет возложена на агентов спецслужб Саудовской Аравии, которые действовали по собственной инициативе.
До сих пор в Эр-Рияде говорили, что Хашогги свободно покинул дипмиссию. Президент США Дональд Трамп сказал, что говорил о смерти журналиста с королём Саудовской Аравии. Перевод Евроньюз.
Убитый журналист критически отзывался о нынешней политике Эр-Рияда. В прошлом году он покинул родину и поселился в США.
Комментарии7
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kottigr1 16 октября 2018 | 09:39
Петрову и Бошарову приготовиться .. ! Пора принести сакральную жертву...
skull____ 16 октября 2018 | 09:41
Хрен бы они что признали, если бы часы журналиста всё не сняли бы...
polsan 16 октября 2018 | 09:53
skull____: Во, тролль, ты лоханулся! )) Это такая трольчачия психология! ))
"Отец бил сына не за то, что тот воровал, а за то, что попался"
smm 16 октября 2018 | 09:43
А саудиты-то умнее и оперативнее наших! Зарезали человека - быстро признали и "наказали виновных". И всем станет как бы легче.
skull____ 16 октября 2018 | 09:56
smm: Ага. Особенно журналисту.
Можно СА ради такого дела даже какую-нибудь премию мира дать. В принципе после премии Загорелому позорней уже не будет.
ed10075 16 октября 2018 | 10:05
Это называется "под тяжестью улик".
Но это не про наших "героев". Наши живут по зэковским правилам:
"Поймали - не признавайся, признался - не подписывай, подписал - отказывайся!"
alex_sionist 16 октября 2018 | 10:13
Представители "самой мирной" религии помогли единоверцу быстрее попасть на небеса и как мученнику отиметь 72 девственниц. Так что с точки зрения представителей ислама их обвинять не в чем. У кяферов свои законы у правоверных свои.