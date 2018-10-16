За молитвы в храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ теперь ждёт наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Такие пояснения дал Интерфаксу секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук. Речь идёт, в частности, о всех действующих православных храмах Стамбула. О единственном храме в Анталье. Под запрет попадают Афон, а также ряд церквей в Греции, в частности, на Крите и Родосе.

Накануне синод РПЦ разорвал отношения с Константинопольским патриархатом из-за его решений по Украине. Об этом рассказал митрополит Илларион.

В РПЦ надеются, что Константинопольский патриархат пересмотрит свои решения по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.