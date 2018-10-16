За молитвы в храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ теперь ждёт наказание
За молитвы в храмах Константинопольского патриархата священнослужителей РПЦ теперь ждёт наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди. Такие пояснения дал Интерфаксу секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук. Речь идёт, в частности, о всех действующих православных храмах Стамбула. О единственном храме в Анталье. Под запрет попадают Афон, а также ряд церквей в Греции, в частности, на Крите и Родосе.
Накануне синод РПЦ разорвал отношения с Константинопольским патриархатом из-за его решений по Украине. Об этом рассказал митрополит Илларион.
В РПЦ надеются, что Константинопольский патриархат пересмотрит свои решения по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви.
Комментарии58
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dekadik 16 октября 2018 | 09:58
Ору!
gromus 16 октября 2018 | 09:58
Шо и Путин будет каяться?!)))) Вот это будет шоу!)!)!)!)!) Он ведь в 2016 был на Афоне и даже в каком-то там троне стоял!)!)!)!!)!) Великий грешник?!))))
meteor9 16 октября 2018 | 09:59
Ну давайте разрывайте по мясу всё. История вас вспомнит хорошими словами. Давайте уж до конца господа церковники
ansata 16 октября 2018 | 10:03
"а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди."
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Я в Бога верую, а не в Гуню. С ума посходили?
piter_ug 16 октября 2018 | 10:05
Забавные эти попики!
Сразу всплывает в памяти АСПушкин: «Жил-был поп, толоконный лоб...»
compare 16 октября 2018 | 10:09
может оставить "церкви"-="церковное",а светскому обществу,его проблемы? зачем насильно "вплетать" нити раздора нашей "рпц"! в жизнь мирян? что,мало проблем и озлобления? чего добиваются эти "вивисекторы",пытающиеся "разжечь пожар духовный?" с нового года бензин рванет вверх,как ракета и не остановится,в отличие от нее...хватит и без "кефалей и килек" проблем,выше крыши..