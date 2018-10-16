Евкуров подверг сомнению утверждения сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подверг сомнению утверждения сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского о его похищении.
Вряд ли власти Ингушетии знали о происшествии, сказал в нашем эфире Олег Козловский:
Сейчас Козловский покинул Россию, потому что опасается за свою семью, но затем собирается вернуться.
Комментарии5
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pattrick 16 октября 2018 | 09:16
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подверг сомнению утверждения сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского о его похищении...
Неужели кто-то поверит картавому Олегу Козловскому и даст ему политическое убежище?
yralez 16 октября 2018 | 09:17
Оподличался вконец..
Так и положено Героям РФ ?
vlabumur 16 октября 2018 | 09:19
Народ Ингушетии подверг сомнению Евкурова.
sasass 16 октября 2018 | 09:19
Теперь сомнительно , что Евкуров и дальше будет править ингушами...
bel_medved 16 октября 2018 | 10:11
Ну раз подверг сомнению, а не пообещал найти виновных, значит сам и заказал зачистку правозащитников.