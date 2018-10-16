Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подверг сомнению утверждения сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского о его похищении.

Вряд ли власти Ингушетии знали о происшествии, сказал в нашем эфире Олег Козловский:

Сейчас Козловский покинул Россию, потому что опасается за свою семью, но затем собирается вернуться.