В руководстве Единой России требуют не выпускать в прокат комедию режиссёра Алексея Красовского «Праздник» о людях с привилегиями в блокадном Ленинграде

Не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» министра культуры призвал секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. Он назвал картину Алексея Красовского «кощунством и глумлением над историей нашего народа» (это была цитата). Фильм, замечу, ещё никто не видел, сейчас его монтируют. Недовольство высокопоставленного единоросса вызвала тематика: «Праздник» о том, как привилегированная семья празднует Новый год в блокадном Ленинграде. «Есть темы, на которые шутить нельзя», — заявил Турчак. Немного раньше ещё не завершённый фильм осудили в Российском военно-историческом обществе. И назвали его «оскорблением каждого, кто чтит память жертв Великой Отечественной войны». Режиссёр фильма считает обвинениями беспочвенными. Они строятся на словах, вырванных из контекста, сказал Красовский. В интервью BBC уточнил: фильма Праздник – комедия не о блокадном Ленинграде, а привилегированных людях, у которых есть сумасшедшие льготы по тем временам. Красовский надеется, что фильм выйдет в следующем году. Он добавил, что если прокат запретят, есть много других способов донести картину до зрителя.

В Минкультуры Интерфаксу сказали, что ведомство решит вопрос о выдаче прокатного удостоверения цитата «исключительно на основе законодательства».