В руководстве Единой России требуют не выпускать в прокат комедию режиссёра Алексея Красовского «Праздник»
В руководстве Единой России требуют не выпускать в прокат комедию режиссёра Алексея Красовского «Праздник» о людях с привилегиями в блокадном Ленинграде
Не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» министра культуры призвал секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. Он назвал картину Алексея Красовского «кощунством и глумлением над историей нашего народа» (это была цитата). Фильм, замечу, ещё никто не видел, сейчас его монтируют. Недовольство высокопоставленного единоросса вызвала тематика: «Праздник» о том, как привилегированная семья празднует Новый год в блокадном Ленинграде. «Есть темы, на которые шутить нельзя», — заявил Турчак. Немного раньше ещё не завершённый фильм осудили в Российском военно-историческом обществе. И назвали его «оскорблением каждого, кто чтит память жертв Великой Отечественной войны». Режиссёр фильма считает обвинениями беспочвенными. Они строятся на словах, вырванных из контекста, сказал Красовский. В интервью BBC уточнил: фильма Праздник – комедия не о блокадном Ленинграде, а привилегированных людях, у которых есть сумасшедшие льготы по тем временам. Красовский надеется, что фильм выйдет в следующем году. Он добавил, что если прокат запретят, есть много других способов донести картину до зрителя.
В Минкультуры Интерфаксу сказали, что ведомство решит вопрос о выдаче прокатного удостоверения цитата «исключительно на основе законодательства».
Комментарии14
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aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 09:09
Конечно нельзя, привилегии предшественников руководства едра, просто мусор, по сравнению с сегодняшними бонзами.
polikarpich 16 октября 2018 | 09:15
aleks50:
Ещё бы! Тогда эти положенные граммы хлеба всё же выдавали.
А сейчас вышел бы какой-нибудь хрен в ушанке и сказал бы этак по-простому: "Хлеба нет, вы держитесь тут, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья".
eniro 16 октября 2018 | 09:23
polikarpich: aleks50: Согласен с Вами. Вижу в этом только желание властей, олицетворяя себя с "правонаследниками", прикрыть ж.пу от проблемных вопросов.
vezdehod 16 октября 2018 | 09:21
Видимо узнали своих предков, которые шиковали в блокадном Ленинграде.
vedma2017 16 октября 2018 | 09:33
vezdehod:
Вряд ли. Скорее, "моральных" предшественников. Нынешние -то все из деревенских да лимиты, кроме, разве что, внука Молотова.
platonnekafrin 16 октября 2018 | 09:20
С утра: Туристам не молиться, картины запретить! Скажите, где справлять культурную нужду?
eniro 16 октября 2018 | 09:28
platonnekafrin: Им, на голову.
vlabumur 16 октября 2018 | 09:21
На святое рука поднимают на Сталина,на партию а главное на привилегии.
sasass 16 октября 2018 | 09:22
Себя увидели в зеркале подлецы...
tanyaaa 16 октября 2018 | 09:33
А с какой постановки открывали Большой после реконструкции? И вообще, комедия строгого режима давно на экранах.
katvit 16 октября 2018 | 09:35
Т.е. жить так в блокаду было можно, а показывать эту жизнь - нельзя. Яркий пример двоемыслия.
beserkons 16 октября 2018 | 09:38
Вот так и праздника народ хотят лишить.
gekorn 16 октября 2018 | 09:44
Боятся себя увидеть.
jupiter 16 октября 2018 | 09:45
Так он же не снял его еще? Разве нет?