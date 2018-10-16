Депутаты Приморья назначили новые выборы губернатора на 16 декабря

Сегодня они провели внеочередное заседание. В начале месяца местные парламентарии приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах. Именно в таком качестве будет выдвигаться в губернаторы Олег Кожемяко, который был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.