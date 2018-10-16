Депутаты Приморья назначили новые выборы губернатора на 16 декабря
Сегодня они провели внеочередное заседание. В начале месяца местные парламентарии приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах. Именно в таком качестве будет выдвигаться в губернаторы Олег Кожемяко, который был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.
Комментарии1
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sasass 16 октября 2018 | 09:26
Кожемяко и Приморье завалит, не завалить он никак не сможет...