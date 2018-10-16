Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией вступил в силу
Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией вступил в силу, утверждает председатель чеченского парламента Магомет Даудов. Он написал в одной из соцсетей, что это будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов.
Между тем, в Ингушетии не прекращаются массовые протесты. Как ожидается, организаторы митинга в Магасе сегодня встретятся с полпредом президента в Северокавказском округе.
Комментарии3
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vlabumur 16 октября 2018 | 09:23
Соглашение о границе......... вступил в силу,
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Всегда писали грамотно и вот опять.
russky77 16 октября 2018 | 09:35
vlabumur: Всё правильно. "Я твой дом труба шатал"
sasass 16 октября 2018 | 09:31
Вот , что значит долго сидеть - народ не любит долго сидящих ....)))