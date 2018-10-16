Саудовская Аравия готовится официально признать гибель журналиста Джамаля Хашогги в своём консульстве в Стамбуле...

Саудовская Аравия, по некоторым данным, готовится официально признать гибель журналиста Джамаля Хашогги в своём консульстве в Стамбуле. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на два источника. Как ожидается, в итоговом отчёте будет заявлено, что гибель журналиста была результатом спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны, и что виновные понесут наказание.

До сих пор на официальном уровне Эр-Рияд заявлял, что Джамаль Хашогги свободно покинул консульство.