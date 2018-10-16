Саудовская Аравия готовится официально признать гибель журналиста Джамаля Хашогги в своём консульстве в Стамбуле
Саудовская Аравия, по некоторым данным, готовится официально признать гибель журналиста Джамаля Хашогги в своём консульстве в Стамбуле. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на два источника. Как ожидается, в итоговом отчёте будет заявлено, что гибель журналиста была результатом спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны, и что виновные понесут наказание.
До сих пор на официальном уровне Эр-Рияд заявлял, что Джамаль Хашогги свободно покинул консульство.
Комментарии8
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natazem 16 октября 2018 | 09:16
Все-таки решились признать. Вот дураки-то! А могли бы кричать: "Вы все вретиииии!!
pattrick 16 октября 2018 | 09:18
Саудовская Аравия готовится официально признать гибель журналиста Джамаля Хашогги в своём консульстве в Стамбуле...
Готовятся? Жопу моют чтобы не краснеть, когда надо будет раздвинуть булки?
kottigr1 16 октября 2018 | 09:35
pattrick: Вот так вот глядя на арабов и Путин сольёт Бошарова с Петровым.. Мол сами, предварительно уволившись из ГРУ и взяв отпуск... А Вован не при чем.. Вот те крест !
lager23 16 октября 2018 | 09:16
Признать...... это как-то не по путински
vlabumur 16 октября 2018 | 09:16
Упал на нож,Случайно но восемь раз подряд.
icf 16 октября 2018 | 09:18
Как сказал бы Александр Родионович Бородач: "Опегация не была санкционигована высшим гуководством стганы. Пгошу понять и пгостить"))))))
sasass 16 октября 2018 | 09:33
Россия тоже должна пойти по этим стопам...
sneg1111 16 октября 2018 | 10:02
Готовятся признать, но никак не признают. Эти готовятся ввести санкции, но никак не введут.
Либерасты кивают на саудов и возмущены тем, что Россия ещё вчера не покаялась, не знамо за что.