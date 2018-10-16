Московский патриархат призывает российских туристов соблюдать решение синода
Московский патриархат призывает российских туристов соблюдать решение синода, который полностью разорвал своё общение с Константинополем. Как сказал Интерфаксу секретарь отдела внешних церковных связей Игорь Яиккимчук, нельзя молиться в храмах Стамбула и Антальи, а также на Крите и Родосе. Что касается Афона, который также находится в юрисдикции Константинополя, то туда отдыхать, как правило, не ездят, заметил протоиерей.
Накануне синод РПЦ признал невозможным дальнейшее общение с Константинопольским патриархатом из-за решений последнего по Украине. Разрыв отношений РПЦ с Константинопольским патриархатом естественный процесс, сказал в нашем эфире клирик российской православной автономной церкви Михаил Ардов: Михаил Ардов добавил, что их церковь отделилась от русской православной еще в 90-х годах и даже выкупила свой храм.
Комментарии60
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beserkons 16 октября 2018 | 09:31
А что такое синод и где его решения публикуются?
igor_sanych 16 октября 2018 | 09:31
Чего только не придумают эти посредники между мной и БОГОМ!
pauleta 16 октября 2018 | 09:33
Это какая-то пародия на средневековых римских пап, которые налагали интердикты на города и страны. Только у пап
власти и влияния на европейское население и монархов было побольше и они могли таким образом добиваться своих целей, а наши церковные руководители от реальности оторваны полностью.
bratec_kot_voskrese 16 октября 2018 | 09:34
Такое впечатление будто я в средние века попал)) Раскольники, анафемы. "Ты в ту церковь не ходи, ты сюда ходи. А то Гундяй в башка попадет". А где то есть андронный коллайдер, Маск запускает ракеты, строят термоядерный реактор, изобретают 10-е айфоны(((
vova6_let 16 октября 2018 | 09:50
bratec_kot_voskrese: Закон об оскорблении чувств верующих-это уже 15-й век ( когда жгли еретиков, а еретики, т.е атеисты, были в СССР повсеместно, до путина.
sasass 16 октября 2018 | 09:37
Теперь как аннулируют посещение Афона высшим руководством страны....?
alexakimfaa 16 октября 2018 | 09:53
sasass: Извернутся, и найдут выход...Это для простых верующих то нельзя, и это нельзя - грех великий..А для кремлёвского чиновничества - не проблема...
o_pokra 16 октября 2018 | 09:39
Я бы из этого решения вообще оставила только два слова - "нельзя молиться"
consts 16 октября 2018 | 09:40
Скоро РПЦ потребует запретить вообще посещать Турцию.
drgonish 16 октября 2018 | 10:06
consts: igor_sanych:
Я бы и без РПЦ запретил. До 2 триллиона рублей в год граждане выводят из оборота российской экономики на зарубежные пляжики, не говоря уже о непомерном потреблении импорта внутри страны. А потом решениями про НДС и пенсионный возраст недовольны. Как тут басню про стрекозу не вспомнить....
А так, да. Можно попробовать надавать на Турцию экономически, и Эрдоган прищемит стамбульского раскольника. Вопрос в том, есть ли сегодня у России стальные шары.
goshan31 16 октября 2018 | 09:40
Плевать я хотел на эти просьбы..
boda 16 октября 2018 | 09:44
"Как сказал Интерфаксу секретарь отдела внешних церковных связей Игорь Яиккимчук, нельзя молиться в храмах Стамбула и Антальи, а также на Крите и Родосе. "
Туристам теперь лучше не делать в храмах селфи и не хвастаться посещениями этих храмов, а то ФСБ-РПЦ "посадют")))
drgonish 16 октября 2018 | 10:14
boda:
Да, ничего не будет.
Просто раньше молитвы в храмах церкви, уличенной в ереси, т.е. в нарушении православных канонов(законов), грозили отлучением, ибо считается вероотступничеством.
А создание новой церкви ради разрушения существующей с точки зрения православных канонов ересью и является, и именно этим занялся Варфаломей.
krysodav2 16 октября 2018 | 09:45
Цивильный мир живет в ХХ1 веке,а эти своими мозгами остались ХV-ом!
В историю правления путина воидет еще одна "замечательная" страница как раскол церквей!
Продолжайте и дальше восхищаться "муднейшей" политикой нашего "ямпиатора"!
alexakimfaa 16 октября 2018 | 09:47
Смешно такое даже читать - неужели церковные чиновники РПЦ МП полагают,что их запреты будут туристами соблюдаться?..Не многие из них знают о том,что такое "синод"...Более того - про "катод" и "анод" в школе учили,а про "синод" - нее!..
scimitar 16 октября 2018 | 09:48
"Бог есть любовь", вот только у эрпэцэшников какой-то свой бог, злобный и мстительный, не как у остальных христиан.
alex_sionist 16 октября 2018 | 09:51
Попы поступают точно как религиозные евреи они тоже строят 2 синагоги чтобы в одной молиться а в другую ни ногой
opiatnovyi63 16 октября 2018 | 09:56
А что, туристы из РФ все верующие?
bor_borg 16 октября 2018 | 10:00
как так получилось, что для меня синод-такое же анекдотическое действо, как и суета персонажей в федеральных каналах.
почему эта галиматья льется и льется на российских граждан, опрометчиво включающих богоугодные кнопки тиви.
bbob 16 октября 2018 | 10:14
Я обязательно буду соблюдать решение Синода! Я не буду молиться в храмах Стамбула и Антальи и прочих из списка Синода! Я решение Синода заранее начал выполнять и даже перевыполнять: я вообще никогда и нигде не молюсь!