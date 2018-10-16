Правительство намерено усилить контроль за расходованием средств материнского каптала
В Госдуму вносится соответствующий законопроект. В пояснительной записке говорится, что это необходимо для защиты семей с детьми. Речь, прежде всего, идёт о контроле средств, которые идут на улучшение жилищных условий.
Комментарии6
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aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 08:55
Никак отобрать собрались, а то на виолончели не хватает.
drgonish 16 октября 2018 | 09:04
aleks50:
Вы-то хоть свой успели потратить?
vezdehod 16 октября 2018 | 09:24
Правильно..Пустить его на помощь малообеспеченных чиновников.
eniro 16 октября 2018 | 09:39
aleks50: Россияне сами виноваты. Нет действенного контроля за действиями правительства. А откуда ему быть, если в руководстве нет людей (партий,групп, и т.п.) от реальной оппозиции...
vlabumur 16 октября 2018 | 09:31
А вы сами рожайте правительство хреново и проверять не надо будет.
sasass 16 октября 2018 | 09:43
В этой казуистике , наверняка , кроется , что -то подлое...