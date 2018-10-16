Три четверти россиян положительно относятся к Китаю, каждый второй недолюбливает США и Европейский Союз
Это выяснилось в ходе опроса Левада-Центра. Социологи отмечают, что треть россиян – 34 процента, по-прежнему хорошо относятся к Соединённым Штатам. 12 процентов затруднились определить своё отношение к этой стране.
Комментарии13
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ramen 16 октября 2018 | 08:49
А я вот отрицательно отношусь к Китаю. Это наш стратегический противник. США были бы союзником, если бы "наши" начальниЧки с ними не разосрались.
speculyant 16 октября 2018 | 08:54
Три четверти россиян-страусиное племя. Где-то за океанами ,на другом континенте их все сильно волнует. У себя дома практически-пофиг. Голову в песок,и все дела!
gulakputin 16 октября 2018 | 08:58
Три четверти Россиян- глубокие дЭбилы! Стоит ли делать опрос вообще???!!!
punyoshohlai 16 октября 2018 | 09:01
Что бЛевада, что Скубеева. Пропагандоны
aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 09:02
Треть россиян не верит путинскому телевидению. Со временем это число будет только расти.
bun777 16 октября 2018 | 09:03
Китайцы тоже хорошо относятся к рашке. Они заселили всю Сибирь.
melnikov_ivan_85 16 октября 2018 | 09:03
///Три четверти россиян положительно относятся к Китаю///
Когда не можешь противостоять, заставь себя полюбить и тогда будет не так обидно и больно.
petrovich_spb 16 октября 2018 | 09:04
С такими данными впору только вспомнить слова булгаковского профессора:
"Вы стоите на самой низшей ступени развития".
grashupfer 16 октября 2018 | 09:04
Интересно, эти три четверти россиян, типа положительно относящиеся к Китаю, смогут ли назвать сходу всего лишь три китайских имени - хотя бы одного писателя, одного композитора и всего лишь одного художника? Да хрен там! В то время как имена классиков культуры европейской или американской у них же будут отскакивать от зубов десятками.
Значит этот опрос этой своей цифрой обозначает... Да нифига он не обозначает).
chapter_2 16 октября 2018 | 09:12
Плоды зомбирования населения пропагандой: три четверти россиян положительно относятся к Тоталитарному Китаю, каждый второй недолюбливает Свободные США и Европейский Союз.
andre_klimov 16 октября 2018 | 09:46
chapter_2:
Нет, конечно. Просто российское население преимущественно наследственно-прагматично - не любит Запад, потому что так начальство велит, и любит Китай, потому что знает, что там - будущие начальники...
yralez 16 октября 2018 | 09:19
Когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума.
В РФ дураки уже потомственные.
kochar 16 октября 2018 | 09:22
Которые недолюбливают США -те путинисты.
Которые положительно относятся к Китаю-те коммунисты.
А которые затруднились определить своё отношение- не имеют загранпаспорта.
Вот и гадайте,сколько дебилов.