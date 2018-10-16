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08:46, 16 октября 2018

Сбербанк получит два небоскрёба в районе Москва-сити, сообщает агентство Reuters

По его данным, общая площадь недвижимости составляет 160 тысяч квадратных метров. Небоскрёбы перейдут Сбербанку от бизнесмена Руслана Байсарова. Соответственно нынешний головной офис банка на улице Вавилова будет выставлен на продажу.
В Сбербанке от комментариев пока воздерживаются.

Комментарии

2

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cromwel 16 октября 2018 | 09:29

Вот уж кому деньги некуда девать. А я помню как в девяностых они обанкротились и кинули всех вкладчиков. Деньги сбер людям так и не вернул.

sasass 16 октября 2018 | 09:45

Теперь все сбербанки России соберут в одном месте...)))

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