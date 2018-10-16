Сбербанк получит два небоскрёба в районе Москва-сити, сообщает агентство Reuters

По его данным, общая площадь недвижимости составляет 160 тысяч квадратных метров. Небоскрёбы перейдут Сбербанку от бизнесмена Руслана Байсарова. Соответственно нынешний головной офис банка на улице Вавилова будет выставлен на продажу.

В Сбербанке от комментариев пока воздерживаются.