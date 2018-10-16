В Хабаровском крае ввели экзамен для чиновников
Теперь для оценки кандидатов на должности в правительстве будут проводиться тестирования, индивидуальные собеседования. Необходимо будет написать программу по развитию той или иной отрасли. Также будут проверяться знания русского языка.
Эта инициатива нового губернатора Сергея Фургала, представителя ЛДПР. Он также приостановил часть госзакупок регионального правительства.
Комментарии11
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platonnekafrin 16 октября 2018 | 08:56
"Праграма розвития": "Всигда"
"Годин" или всё же "Гаден"? Короче, НАШ!
luger_max_otto 16 октября 2018 | 09:03
Эть правильно: должны четко докладывать, у кого, как и сколько брать и кому, как и сколько заносить. Без этого- какой же чиновник?
pattrick 16 октября 2018 | 09:21
В Хабаровском крае ввели экзамен для чиновников...
Проверяйте чиновников на детекторе лжи - будут брать взятки или не будут? Если не будут, то направляйте соискателя вакансии сразу в психушку, для поправки здоровья.
vezdehod 16 октября 2018 | 09:18
Если он проживёт месяц на 3.5 тысяч "деревянных, то он не годится в чиновники - быстро подохнет.
gregor 16 октября 2018 | 09:02
В Хабаровском крае ввели экзамен для чиновников
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Два билета с вопросами ;-" Любишь ли ты Путина ,как люблю его я ?"
Второй -" Будешь ли ты возмущаться воруя и жульничая ?
Потому ,как любя Путина ,ты должен воровать у населения и не возмущаться ,когда ворую я . Путин же не возмущается , вот и чиновник не должен .
Согласен ? Да . Ты чиновник ,поздравляю .
А 86 % одобрямс тоже . Потому ,как ,по менталитету , большинству нравится когда его имеют .... ,это своеобразный секс .... . Так заведено веками ,так и будет .
kunst54 16 октября 2018 | 09:04
Умного и мудрого тестировать незачем, а так как правят страной безмозглые приспособленцы и малограмотные воры, то извольте - пишите диктант.
rampa 16 октября 2018 | 09:09
надеюсь, результаты тестирования каждого чиновника, а также их ответы на вопросы будут опубликованы в печати. Если нет, то и смысла нет тратить деньги и время
kochar 16 октября 2018 | 09:13
Уже не постепенно,а с ускорением катимся в безмозглую пропасть.
Этот Сергей Фургала, представитель ЛДПР,он проходил медосмотр в психушке?
Так нужно с этого начинать.
oleg__ 16 октября 2018 | 09:20
Цены надеюсь разумные !
novo 16 октября 2018 | 09:26
ЭГЕ?
dekadik 16 октября 2018 | 10:06
99% единоросов этот экзамен завалят...