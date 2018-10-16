В Хабаровском крае ввели экзамен для чиновников...

Теперь для оценки кандидатов на должности в правительстве будут проводиться тестирования, индивидуальные собеседования. Необходимо будет написать программу по развитию той или иной отрасли. Также будут проверяться знания русского языка.

Эта инициатива нового губернатора Сергея Фургала, представителя ЛДПР. Он также приостановил часть госзакупок регионального правительства.