Саудовская Аравия готовится официально признать гибель журналиста Хашогги в своём консульстве в Стамбуле
Саудовская Аравия, по некоторым данным, готовится официально признать гибель журналиста Джамаля Хашогги в своём консульстве в Стамбуле. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на два источника. Как ожидается, в итоговом отчёте будет заявлено, что гибель журналиста была результатом спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны, и что виновные понесут наказание.
До сих пор на официальном уровне Эр-Рияд заявлял, что Джамаль Хашогги свободно покинул консульство.
Комментарии5
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glotov 16 октября 2018 | 08:45
Придется и останки предъявить. Наверняка еще недоутилизировали.
vezdehod 16 октября 2018 | 08:48
А раньше этого было сделать нельзя?
aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 08:48
Не догадались убийц выдать за голубых туристов. Учиться им надо у России.
moskalito 16 октября 2018 | 08:50
У саудитов все-таки есть мозги и они могут просчитать последствия санкицй для своей страны. В этом и отличие от наших тупоголовых ихтамнетов
blackshard77 16 октября 2018 | 09:10
moskalito: и видно следствием этих больших мозгов стало то что они убили журналиста не гдето на улице а у себя в посольстве.
Какие ж вы либерасты тупорылые.