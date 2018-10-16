В США на 66-м году жизни скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен

Недавно он объявил, что у него вновь диагностировали рак крови, возникла ремиссия.

Впервые диагноз ему поставили в 2009 году. Тогда Аллен был вынужден уйти из компании. Он сохранил контроль над большим пакетом акций Microsoft. При этом спонсировал научные исследования, основал музей научной фантастики в Сиэтле.

Билл Гейтс написал, что без Пола Аллена не было бы персонального компьютера.