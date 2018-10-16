Московский патриархат призывает российских туристов соблюдать решение синода
Московский патриархат призывает российских туристов соблюдать решение синода, который полностью разорвал своё общение с Константинополем. Как сказал Интерфаксу секретарь отдела внешних церковных связей Игорь Якимчук, нельзя молиться в храмах Стамбула и Антальи, а также на Крите и Родосе. Что касается Афона, который также находится в юрисдикции Константинополя, то туда отдыхать, как правило, не ездят, заметил протоиерей.
Накануне синод РПЦ признал невозможным дальнейшее общение с Константинопольским патриархатом из-за решений последнего по Украине.
Комментарии59
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kochar 16 октября 2018 | 09:20
Уже и не смешны наши попы, они просто о...ели.
lircat 16 октября 2018 | 09:37
О как быдлу рагульному решение РПЦ пуканы рвет! Бу-га-га!