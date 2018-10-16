Московский патриархат призывает российских туристов соблюдать решение синода, который полностью разорвал своё общение с Константинополем. Как сказал Интерфаксу секретарь отдела внешних церковных связей Игорь Якимчук, нельзя молиться в храмах Стамбула и Антальи, а также на Крите и Родосе. Что касается Афона, который также находится в юрисдикции Константинополя, то туда отдыхать, как правило, не ездят, заметил протоиерей.

Накануне синод РПЦ признал невозможным дальнейшее общение с Константинопольским патриархатом из-за решений последнего по Украине.