Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией вступил в силу, утверждает председатель чеченского парламента Магомет Даудов. Он написал в одной из соцсетей, что это будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов.

Между тем, в Ингушетии не прекращаются массовые протесты. Как ожидается, организаторы митинга в Магасе сегодня встретятся с полпредом президента в Северокавказском округе.