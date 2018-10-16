Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией вступил в силу — Даудов
Соглашение о границе между Чечнёй и Ингушетией вступил в силу, утверждает председатель чеченского парламента Магомет Даудов. Он написал в одной из соцсетей, что это будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов.
Между тем, в Ингушетии не прекращаются массовые протесты. Как ожидается, организаторы митинга в Магасе сегодня встретятся с полпредом президента в Северокавказском округе.
Комментарии4
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marktretiy 16 октября 2018 | 08:44
Так вот кто разжигает новый "майдан"!
vezdehod 16 октября 2018 | 08:51
Это означает, что война неизбежна - ингуши не признают это кремлёвское "Соглашение".
avp235 16 октября 2018 | 08:54
vezdehod:
"...ингуши не признают", несмотря на то, что Евкуров лег под Рамзана.
nns33 16 октября 2018 | 08:49
Назвать противостояние интеграцией,это что-то новое!.