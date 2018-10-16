Турчак потребовал ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник»
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» о блокадном Ленинграде. «Это глумление над историей», — считает он. С аналогичным требованием к Минкульту накануне обратилось и Российское военно-историческое общество.
Фильм должен выйти на экраны в следующем году. В нём рассказывается о привилегированной семье, которая готовится встречать Новый год в дни блокады. Режиссёр Алексей Красовский говорит, что это местами чёрная комедия.
Комментарии5
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duk 16 октября 2018 | 08:19
Фильм про турчаков в блокадном Ленинграде.
barssuk 16 октября 2018 | 08:19
Щас очередные приступы победобесия и духовноскрепия начнутся...
vova6_let 16 октября 2018 | 08:21
Ну конечно глумление: за 2017г буфет кремля закупил икру летучих рыб на полмиллиарда р, т.е. пока одни пухнут с голоду, другие обжираются в три горла. Да если бы этот фильм показали хотя бы 20 лет назад, глядишь, и путина не подпустили бы к власти.
ivar1964 16 октября 2018 | 08:22
Ничто так не объединяет россиян, как воспоминания о Войне. Любое отклонение от официального учебника расценивается, как русофобия, искажение истории, неблагодарность и предательство. А потому можно продолжать писать о 28-ми панфиловцах! Вранье? Но патриотичное!
rash 16 октября 2018 | 08:24
А то наймёт кого-нибудь - и Минкульту голову проломят.