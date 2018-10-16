Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение фильму «Праздник» о блокадном Ленинграде. «Это глумление над историей», — считает он. С аналогичным требованием к Минкульту накануне обратилось и Российское военно-историческое общество.

Фильм должен выйти на экраны в следующем году. В нём рассказывается о привилегированной семье, которая готовится встречать Новый год в дни блокады. Режиссёр Алексей Красовский говорит, что это местами чёрная комедия.