На Западе сегодня поступит в продажу последняя книга Стивена Хокинга

В работе под названием «Короткие ответы на серьезные вопросы» знаменитый физик-теоретик рассказал о своем страхе перед так называемыми «суперлюдьми». Люди с измененной ДНК могут стать реальной угрозой человечеству в его нынешнем виде – таково последнее предсказание Хокинга, умершего в этом году. Ученый предположил, что уже в ближайшем будущем богатые люди смогут позволить менять собственную ДНК. Благодаря модификациям они смогли бы улучшить свою память, сопротивляемость болезням, продлить жизнь и повысить уровень интеллекта. Выдержки из посмертной книги Хокинга ранее опубликовала The Times.

По мнению ученого, появление «суперлюдей» может нести в себе угрозу для остальных членов общества. Конкурировать с генетически модифицированными обычные люди не смогут. По прогнозу Хокинга, «неулучшенные» люди вымрут или станут малозначимыми. Им на смену придет новая человеческая раса, постоянно улучшающая себя.

Впрочем, это не единственное, чему будет посвящена книга. Помимо прочего, в ней также подняты вопросы колонизации космоса и существования бога. Об издании книги на русском языке пока не сообщается. Стивен Хокинг умер семь месяцев назад в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза, которым ученый страдал большую часть жизни.